Contratto bancari, rinnovo slitta al 2027: sul tavolo aumenti e orario ridottoEconomia
Introduzione
Si allungano le tempistiche per il rinnovo del contratto dei bancari Abi. Si dovrà aspettare l'inizio del 2027: ad oggi l’incertezza di contesto è troppo alta per procedere.
Dopo gli attriti tra le parti durante gli ultimi incontri, dovuti all’attendismo delle banche e al dilatarsi delle tempistiche, il 19 novembre, al tavolo negoziale tra l’Associazione bancaria italiana e i sindacati (Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin) il dialogo è ripreso "in un buon clima, costruttivo, con un’interlocuzione responsabile e orientata a individuare punti di convergenza su cui far avanzare il confronto", come affermato dalla presidente del Casl (Comitato affari sindacali e del lavoro) di Abi, Ilaria Maria Dalla Riva. La roadmap prevede ora anche altri due incontri: l’11 e il 21 dicembre.
Quello che devi sapere
Le tempistiche
A dicembre ci saranno nuovo incontri, ma si aspetterà l’inizio del 2027 per definire i dettagli del rinnovo. Il negoziato non può entrare nel merito finché non ci sarà chiarezza sul contributo chiesto dal governo Meloni alle banche e sulle operazioni straordinarie. Tenuto conto che il 31 dicembre sarà chiaro quale sarà il contributo chiesto dall’esecutivo, e che la data di chiusura dell’Opas di Intesa su Mps è fissata per il 22 gennaio, è verosimile che il negoziato entrerà nel merito dei temi più importanti, come l’aumento economico, a fine gennaio.
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Il contratto scaduto e le nuove richieste
Ma facciamo un passo indietro. Il contratto collettivo nazionale dei bancari è scaduto il 31 marzo 2026 e riguarda circa 260 mila lavoratrici e lavoratori. Al centro delle critiche dei sindacati c’è anche l’assenza di una strategia complessiva da parte dell’Associazione bancaria italiana (Abi), mentre le operazioni di aggregazione e i nuovi piani industriali stanno ridisegnando il settore.
La piattaforma unitaria presentata da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin punta - tra le altre cose - a un aumento retributivo di 518 euro lordi mensili medi a regime per la figura di riferimento. Tra le principali rivendicazioni figura anche la riduzione dell’orario settimanale dalle attuali 37 a 35 ore, a parità di retribuzione. Si tratta di richieste che le organizzazioni sindacali considerano fondamentali per redistribuire la ricchezza prodotta dal settore e migliorare le condizioni di lavoro. Gli importi e le modalità di applicazione dovranno essere definiti nell’accordo conclusivo tra le parti.
Gli aumenti
La partita principale, comunque, si gioca sull’aumento con i sindacati che, come detto, hanno chiesto 518 euro medi. Raggiungere questa cifra sembra difficile, ma, secondo quanto si prospetta, si potrebbe chiudere comunque a una cifra maggiore rispetto a quella dell’ultimo accordo, che aveva definito un aumento medio di 435 euro mensili a regime.
Gli arretrati
Ma, con il passare del tempo, diventa sempre più centrale anche la questione degli arretrati. I sindacati hanno già sottolineato che nelle trattative si dovranno fare i conti con 10 mesi di arretrati: "Abbiamo apprezzato la chiarezza con cui l’Abi ha finalmente rappresentato il contesto nel quale si sta svolgendo il negoziato. Per la prima volta sono state spiegate esplicitamente le ragioni del rallentamento della trattativa, legate al confronto con il governo sulla Legge di Bilancio e al risiko bancario. È una rappresentazione complessivamente veritiera, ma che comporta una grande responsabilità”, ha dichiarato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. Superati tutti gli ostacoli, però, le banche "non potranno invocare ulteriori ragioni, soprattutto economiche, per rinviare la conclusione del contratto nazionale", ha aggiunto Sileoni. "Il rispetto che oggi dimostriamo nei confronti delle posizioni dell’Abi dovrà essere ricambiato e lo misureremo sui risultati che arriveranno su aumento economico, arretrati, riduzione dell’orario di lavoro, welfare, tenuta occupazionale", ha poi chiarito Sileoni.
La posizione dei sindacati
"Per noi di Uilca la Manovra economica e il rinnovo del Ccnl restano due partite diverse. Dopodiché siamo consapevoli dello scenario di incertezza nel quale ci muoviamo e prendiamo atto della situazione prospettata da Abi e della richiesta di aspettare maggiore chiarezza", ha detto a sua volta il segretario generale Uilca Fulvio Furlan. Mentre il segretario generale nazionale First Cisl, Riccardo Colombani, ha spiegato: "Da parte nostra non intendiamo sottrarci alla responsabilità, intesa come cura del contesto, ma è necessario che lo stesso senso di responsabilità sia esercitato dalle banche: la Manovra non può essere un alibi per rimandare ancora per molto la firma del contratto". "Comprendiamo i problemi nei rapporti tra banche e governo e, in una logica di responsabilità, siamo disponibili a concedere il tempo necessario ad affrontarli. Ma Manovra e contratto per quanto ci riguarda sono due questioni assolutamente differenti”, ha ribadito la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito. "La richiesta della Fisac è dunque chiara: conclusa la fase della Manovra, Abi dovrà presentarsi al tavolo con una posizione certa e con la disponibilità concreta a entrare nel merito del rinnovo contrattuale”, ha aggiunto.
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