Ma facciamo un passo indietro. Il contratto collettivo nazionale dei bancari è scaduto il 31 marzo 2026 e riguarda circa 260 mila lavoratrici e lavoratori. Al centro delle critiche dei sindacati c’è anche l’assenza di una strategia complessiva da parte dell’Associazione bancaria italiana (Abi), mentre le operazioni di aggregazione e i nuovi piani industriali stanno ridisegnando il settore.

La piattaforma unitaria presentata da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin punta - tra le altre cose - a un aumento retributivo di 518 euro lordi mensili medi a regime per la figura di riferimento. Tra le principali rivendicazioni figura anche la riduzione dell’orario settimanale dalle attuali 37 a 35 ore, a parità di retribuzione. Si tratta di richieste che le organizzazioni sindacali considerano fondamentali per redistribuire la ricchezza prodotta dal settore e migliorare le condizioni di lavoro. Gli importi e le modalità di applicazione dovranno essere definiti nell’accordo conclusivo tra le parti.