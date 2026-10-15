Rinnovo contratto bancari, dagli aumenti all'orario ridotto: i nodi

Anche Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca, ha contestato l’impostazione dell’associazione bancaria, giudicandola poco attenta alle condizioni quotidiane del personale. “Non emerge una visione lungimirante di Abi e sul benessere lavorativo è mancata l’attenzione che merita un tema così importante e centrale”, ha osservato. La trattativa, ha spiegato, avrebbe dovuto concentrarsi fin dall’inizio sulle difficoltà legate a stress, pressioni commerciali e aumento dei carichi di lavoro. Da qui la richiesta di una maggiore disponibilità a individuare soluzioni concrete, anche attraverso un’indagine di clima che permetta di valutare le condizioni di chi opera nelle filiali e negli uffici.