Introduzione

L’Ufficio studi della Cgia ha analizzato i dati sul credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane, sottolineando come la cifra – che nel 2025 ha sfiorato i 178 miliardi di euro – sia aumentata del 62% rispetto a nove anni fa. Dal conto, inoltre, sono esclusi i mutui per la casa. L’analisi mostra anche quali sono le regioni in cui vivono le famiglie più esposte.

Lo studio della Cgia si riferisce ai dati del 2025, ma la tendenza degli italiani a indebitarsi è confermata anche dai numeri riportati nel Rapporto mensile dell'Abi diffuso nelle scorse ore: ad agosto 2026, da quanto si legge nel documento, il totale dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 3,4% su base annua, in accelerazione rispetto alla variazione registrata il mese precedente (+3,3%). “Prosegue il percorso di crescita dei prestiti iniziato a marzo 2025 e tornato ai livelli di ottobre 2022”, spiega l’Abi. Per le famiglie, aggiunge, è il ventesimo mese di incremento e per le imprese è il quattordicesimo.