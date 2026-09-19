Stop bollo auto e moto, ipotesi allargamento per le famiglie numerose

Introduzione
Il governo ha sospeso per il 2027 il pagamento per le autovetture di piccola e media cilindrata (entro gli 80 kW) e per le moto. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni lo considera solo un primo passo e ha promesso di voler abolire in maniera strutturale la tassa. La norma non è ancora arrivata in Parlamento e già si pensa alle modifiche. In particolare si ragiona su estensioni: ad esempio alzare la soglia per le famiglie numerose o consentire di aiutare anche chi usa l'auto per lavoro (e magari supera l'attuale limite di esenzione).
Quello che devi sapere
La platea
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato i dati sulla platea interessata dal provvedimento. È emerso che complessivamente in Italia circolano oltre 59 milioni tra autoveicoli e motoveicoli, di cui oltre 34 milioni con potenza entro gli 80 kW. E sono 24.608.867 le persone che risultano possedere almeno un veicolo entro questa soglia di potenza e che rientrano quindi tra coloro che potranno beneficiare dell’esenzione.
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Le risorse
Per il 2027 il provvedimento prevede l’esenzione dal bollo sul primo veicolo, senza limiti legati all’Isee. L’obiettivo del governo è rendere strutturale la misura con la prossima legge di Bilancio. Per un'ulteriore estensione il nodo è quello delle risorse. Al momento il decreto stima nel testo approdato in Gazzetta Ufficiale un costo di poco inferiore ai 2,4 miliardi per il solo 2027. Di questi, una ampia maggioranza - poco meno di 1,7 miliardi - derivano da economie accertate sui diversi capitoli del Pnrr emersi dal monitoraggio avviato quest'anno. Il resto da numerosi altri fondi accantonati dai diversi ministeri di spesa, dalle Infrastrutture alla Sanità, dalla Difesa all’Agricoltura.
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L’opposizione e i dubbi di costituzionalità
L'attuale copertura, in gran parte realizzata con economie del Pnrr, ha sollevato le critiche delle opposizioni che parlano anche di dubbi di costituzionalità. Al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti spetterà il compito di trovare, per l'abolizione strutturale, le risorse anche per i due anni successivi: serviranno circa 5 miliardi.
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Le ipotesi di estensione
Intanto c’è già chi propone di modificare ed estendere l'esenzione del bollo. "Io sicuramente cercherò di allargarlo alle famiglie numerose, quelle con più di tre figli, magari aumentando anche un po' i kilowatt per queste categorie", ha detto Marco Osnato, deputato di Fdi e presidente della commissione Finanze della Camera. L'idea è che le famiglie numerose - quelle con più di tre figli - hanno bisogno di vetture ampie, come le monovolume che hanno potenze fino a 150 Kw. Ma trapela anche che ci sarebbe già il pressing per attuare misure specifiche in favore dei lavoratori autonomi che hanno la necessità di usare un'auto più potente o un furgoncino.
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Il superbollo
Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che è al lavoro per una limatura del superbollo, la sovrattassa che pagano le vetture oltre i 185 kW. "Sto facendo le stime al ministero e cuba circa 250 milioni di euro di introito all'anno", spiega aggiungendo che l'ipotesi prevede un costo complessivo da 50 milioni, perché il rilancio del mercato di questo segmento automobilistico farebbe comunque entrare maggiori tasse nelle casse dello Stato.
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I risparmi
Le diverse associazioni dei consumatori, hanno fatto i conti sui risparmi per i cittadini. Secondo Altroconsumo, la stima è di un risparmio tra 113 e 141 euro. “Presentata politicamente come una 'abolizione', la misura è in realtà un'esenzione temporanea, valida per una sola annualità e con diversi limiti", osserva Altroconsumo, spiegando che la misura "arriva mentre il caro carburanti continua a pesare sui bilanci familiari e il taglio delle accise rimane una misura tampone”. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il risparmio medio sarà di poco meno di 163 euro a veicolo. Ma l'inflazione su base annua costa mediamente 882 euro a famiglia. Anche Facile.it arriva a una stima simile: 163,50 euro di risparmio medio. Di contro, ricorda la piattaforma online, diminuisce lo sconto sulle accise del diesel, con un impatto negativo sulle tasche dei proprietari di a veicoli alimentati a gasolio.
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