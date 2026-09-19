Stop bollo auto e moto, ipotesi allargamento per le famiglie numerose

Introduzione

Il governo ha sospeso per il 2027 il pagamento per le autovetture di piccola e media cilindrata (entro gli 80 kW) e per le moto. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni lo considera solo un primo passo e ha promesso di voler abolire in maniera strutturale la tassa. La norma non è ancora arrivata in Parlamento e già si pensa alle modifiche. In particolare si ragiona su estensioni: ad esempio alzare la soglia per le famiglie numerose o consentire di aiutare anche chi usa l'auto per lavoro (e magari supera l'attuale limite di esenzione).