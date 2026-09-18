Bonus casa, quali sono i lavori da fare entro il 31 dicembre 2026

L’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di elettricità può essere agevolata anche senza altre opere, purché sia destinato a soddisfare le esigenze dell’abitazione. L’ecobonus riguarda invece il solare termico per l’acqua calda, nel rispetto dei requisiti del Dm 6 agosto 2020. In questo caso, come per altri interventi energetici, è necessario trasmettere la pratica all’Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. L’isolamento termico, per esempio attraverso la posa di lana di roccia nel sottotetto, può rientrare nel bonus ristrutturazioni oppure nell’ecobonus se sono rispettate le condizioni tecniche. Per il primo l’invio all’Enea ha finalità statistiche, mentre per il secondo l’adempimento è necessario ai fini dell’agevolazione. Per le caldaie, dal 2025 la nuova installazione o sostituzione di apparecchi alimentati esclusivamente da combustibili fossili, come il gas, non è più agevolata. Restano incentivabili generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas, sistemi ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione e interventi sui microcogeneratori. Per le caldaie il limite di spesa è di 60 mila euro sull’abitazione principale e 83.333 negli altri casi; per i microcogeneratori sale rispettivamente a 120 mila e 277.778 euro.