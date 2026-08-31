Bonus casa, cosa cambia dal 2027: dalle ristrutturazioni ai mobili

Come confermato, a inizio anno, dalla guida di Agenzia delle Entrate lo sconto Irpef del 50% viene oggi ammesso con la stessa aliquota a prescindere che i lavori siano stati svolti nella prima o nella seconda casa. Sotto l'"ombrello" della detrazione rientrano diverse tipologie di acquisti, a patto che soddisfino i requisiti relativi all'efficienza energetica. Per i forni, ad esempio, l'etichetta minima ammessa è la classe A mentre per quanto riguarda lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie il riferimento è la classe E. Per frigoriferi e congelatori infine è necessaria una classe minima F.