Guerra in Iran e rincari, settori più colpiti e impatto su famiglie

Confrontando l'indice dei prezzi di febbraio 2026 con i dati rilevati dall'Istat nell'ultimo mese, spiega il dossier, il settore che ha subito gli aumenti più pesanti è quello dei prodotti informatici. Il motivo principale dei rincari che stanno colpendo il settore tecnologico e dell'informatica è la chiusura dello stretto di Hormuz, che sta determinando un rallentamento del traffico marittimo con ripercussioni su alcune componenti come i chip, i semiconduttori e le batterie.