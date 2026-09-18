Il Consiglio dei ministri del 16 settembre ha approvato il decreto legge con “misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti”. Il taglio delle accise sul gasolio è stato prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. In conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni ha spiegato così l’intervento: "Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro" poi "fino al 5 ottobre" un taglio inferiore pari a 5 centesimi e "il 5 ottobre non si va a zero perché interviene il sistema delle accise mobili”. Sono "confermati provvedimenti per il gasolio agricolo e l’autotrasporto”.

Per approfondire: Taglio accise diesel, proroga fino al 5 ottobre: 10 cent fino al 25/09, poi la metà