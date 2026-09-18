Ticket sanitari, dal 21 settembre cambiano le tariffe: i prezzi

Particolare attenzione va prestata alla distinzione tra prima visita e visita di controllo, perché può incidere sull’importo della prestazione. La prima visita passa generalmente da 25 a 26 euro e riguarda anche un nuovo disturbo, un diverso quesito diagnostico o il peggioramento di una patologia già conosciuta. Il controllo, invece, serve a seguire un percorso clinico già avviato, per esempio per valutare gli esami richiesti, verificare l’efficacia di una terapia o monitorare nel tempo una condizione già presa in carico. L’indicazione corretta sulla prescrizione è quindi importante sia dal punto di vista sanitario sia per il calcolo del ticket.