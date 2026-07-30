Scontrino parlante, cos'è e perché serve per le detrazioni fiscali

Scontrino parlante, cos'è e perché serve per ottenere le detrazioni fiscaliEconomia
Introduzione
Dalle spese sanitarie alle detrazioni Irpef, c’è uno strumento che permette di poter beneficiare delle agevolazioni in modo rapido e semplice: si tratta dello scontrino parlante, un documento commerciale che certifica l'acquisto di determinati beni e servizi riportando informazioni aggiuntive rispetto a un normale scontrino. Introdotto nel 2007, la sua funzione principale è quella di consentire all'Agenzia delle Entrate di collegare la spesa al contribuente che potrà portarla in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Quali informazioni deve contenere
A differenza del tradizionale documento commerciale, che si limita ad attestare il pagamento e a indicare l'importo complessivo dell'acquisto, lo scontrino parlante include una serie di dati indispensabili per identificare con precisione la spesa sostenuta. Tra gli elementi che devono comparire figurano:
- il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa;
- la descrizione del bene o del servizio acquistato;
- la natura del prodotto;
- la quantità;
- il prezzo unitario e quello complessivo;
- la data e l'ora dell'operazione;
- i dati identificativi dell'esercente.
Nel caso dei medicinali, ad esempio, vengono generalmente riportati anche il codice identificativo del farmaco oppure la relativa denominazione. Per i dispositivi medici, invece, può essere indicata l'apposita dicitura che ne certifica la marcatura CE. Per ottenere questo documento è necessario comunicare il proprio codice fiscale prima dell'emissione dello scontrino. Una volta stampato, infatti, il documento non può essere modificato né integrato successivamente.
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Come vengono trasmesse le informazioni
I dati presenti sullo scontrino parlante non rimangono esclusivamente in formato cartaceo. I registratori telematici trasmettono infatti i dati al Sistema Tessera Sanitaria, che li rende disponibili all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Accedendo al portale del Sistema TS mediante SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi è possibile consultare tutte le spese sanitarie registrate, comprese quelle documentate dagli scontrini parlanti e dalle fatture relative a prestazioni mediche. Dal luglio 2025, inoltre, per le spese correttamente trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria non è più necessario conservare ogni singolo documento fiscale. È sufficiente scaricare il prospetto riepilogativo disponibile sul portale e conservarlo insieme all'autocertificazione prevista dalla normativa.
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Le differenze tra scontrino parlante, documento commerciale e fattura
Una delle confusioni più frequenti riguarda il rapporto tra scontrino parlante e fattura, due documenti che svolgono funzioni differenti. Il normale documento commerciale certifica esclusivamente il pagamento e, dal 2020, viene trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non contiene alcun riferimento all'identità dell'acquirente e, proprio per questo motivo, nella maggior parte dei casi non può essere utilizzato per ottenere le detrazioni fiscali personali. Lo scontrino parlante aggiunge invece tutte le informazioni necessarie per attribuire la spesa a un determinato contribuente, rendendola potenzialmente detraibile quando prevista dalla legge. La fattura rappresenta invece un documento fiscale differente, obbligatorio nelle operazioni tra soggetti titolari di partita Iva e rilasciabile anche ai consumatori privati su richiesta. Oltre ai dati completi di venditore e acquirente, riporta imponibile, Iva e ogni elemento necessario ai fini contabili e fiscali.
Se lo scontrino parlante non basta
Sebbene sia sufficiente per molte detrazioni Irpef, lo scontrino parlante non permette il recupero dell'Iva. Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato da aziende e professionisti: quando una spesa deve essere registrata nell'attività con possibilità di detrarre l'imposta sul valore aggiunto, è indispensabile richiedere una fattura intestata all'impresa o al professionista. Lo stesso principio vale per molte spese sostenute nell'ambito dell'attività lavorativa. Ad esempio, per ristoranti, alberghi e altre prestazioni analoghe, il semplice scontrino parlante consente, nei casi previsti, la deduzione del costo, ma non la detrazione dell'Iva. Per ottenere quest'ultima è necessaria la fattura. Per questo motivo, chi effettua acquisti per conto dell'azienda dovrebbe sempre valutare, al momento del pagamento, quale documento fiscale richiedere in funzione delle proprie esigenze.
In quali casi viene utilizzato
L'ambito di applicazione dello scontrino parlante più frequente riguarda gli acquisti effettuati presso farmacie e parafarmacie. Comunicando il codice fiscale prima del pagamento, è possibile ottenere uno scontrino parlante per l'acquisto di medicinali, farmaci da banco e numerosi dispositivi medici. Rientrano, ad esempio, prodotti come termometri, stampelle, tutori ortopedici, apparecchi per la misurazione della glicemia o del colesterolo, oltre a numerosi test diagnostici destinati all'autocontrollo. Lo stesso principio si applica anche ai ticket sanitari pagati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, per i quali la semplice indicazione della voce "ticket" è considerata sufficiente a identificare la natura della spesa. Anche gli acquisti effettuati presso farmacie autorizzate alla vendita online possono essere detraibili, purché la documentazione fiscale riporti gli stessi elementi richiesti per gli acquisti effettuati nei punti vendita fisici.
Quali prodotti non danno diritto alle agevolazioni
Non tutto ciò che viene acquistato in farmacia può essere portato in detrazione. Sono infatti esclusi numerosi prodotti classificati come parafarmaci o privi dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale. Tra questi rientrano, ad esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri cosmetici, pomate a uso estetico e altri articoli non riconosciuti come medicinali o dispositivi medici detraibili. Anche se tali acquisti vengono documentati mediante uno scontrino parlante, non consentono comunque di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le spese sanitarie.
Come funziona la detrazione delle spese sanitarie
La principale utilità dello scontrino parlante consiste nella possibilità di ottenere la detrazione Irpef del 19% prevista dall'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi per numerose spese sanitarie. L'agevolazione viene calcolata soltanto sulla parte di spesa che supera la franchigia annuale di 129,11 euro, applicata una sola volta sull'ammontare complessivo delle spese sostenute durante l'anno. Ad esempio, con una spesa sanitaria complessiva pari a 500 euro, la detrazione viene calcolata su 370,89 euro, consentendo un beneficio fiscale di circa 70,47 euro. Per alcune categorie di spese sostenute da persone con disabilità, come l'acquisto di arti artificiali o determinati servizi di trasporto sanitario, la franchigia non trova applicazione e l'intero importo può risultare detraibile. Qualora il totale delle spese sanitarie superi 15.493,71 euro nello stesso anno d'imposta, il contribuente può inoltre scegliere di ripartire il beneficio fiscale in quattro quote annuali di pari importo.
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