Scontrino parlante, cos'è e perché serve per le detrazioni fiscali

Una delle confusioni più frequenti riguarda il rapporto tra scontrino parlante e fattura, due documenti che svolgono funzioni differenti. Il normale documento commerciale certifica esclusivamente il pagamento e, dal 2020, viene trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non contiene alcun riferimento all'identità dell'acquirente e, proprio per questo motivo, nella maggior parte dei casi non può essere utilizzato per ottenere le detrazioni fiscali personali. Lo scontrino parlante aggiunge invece tutte le informazioni necessarie per attribuire la spesa a un determinato contribuente, rendendola potenzialmente detraibile quando prevista dalla legge. La fattura rappresenta invece un documento fiscale differente, obbligatorio nelle operazioni tra soggetti titolari di partita Iva e rilasciabile anche ai consumatori privati su richiesta. Oltre ai dati completi di venditore e acquirente, riporta imponibile, Iva e ogni elemento necessario ai fini contabili e fiscali.