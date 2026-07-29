Il Codacons ha chiesto al Garante per la sorveglianza dei prezzi di ottenere copia delle informazioni trasmesse alla Guardia di Finanza sugli impianti che non hanno applicato il taglio delle accise sul gasolio. L'obiettivo, spiega l'associazione, è avviare le opportune azioni legali a tutela dei consumatori e degli automobilisti. "Vogliamo capire quanti e quali distributori e compagnie petrolifere stiano ostacolando la riduzione dei listini alla pompa omettendo di trasferire sui prezzi finali il taglio delle accise per 17 centesimi di euro disposto sul gasolio", afferma il Codacons, secondo cui il mancato ribasso dei prezzi, oltre a rappresentare una violazione delle disposizioni del governo, "produce danni economici abnormi ai cittadini", proprio nel periodo in cui aumentano i rifornimenti per gli spostamenti estivi. L'associazione annuncia inoltre che, una volta ottenuta la documentazione dal Garante, "provvederemo a presentare le dovute denunce penali alle Procure della Repubblica competenti, affinché siano accertate le responsabilità alla luce delle possibili fattispecie di truffa aggravata e manovre speculative".

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