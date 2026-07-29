Da oggi è possibile prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di veicoli commerciali a basse emissioni appartenenti alle categorie N1 e N2. Sono inoltre disponibili i contributi per il retrofit a Gpl e metano (la trasformazione di un mezzo a benzina o diesel con l'installazione di un impianto a gas nuovo, ndr), destinati all'acquisto e all'installazione di impianti di alimentazione su autoveicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 3.