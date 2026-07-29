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Ecobonus, domande al via per furgoni a basse emissioni e per il passaggio a Gpl e metano

Economia

Introduzione

A partire dalle 12 di oggi, mercoledì 29 luglio, è possibile utilizzare la piattaforma Ecobonus legata all’attuazione del dpcm che ha rifinanziato il fondo a sostegno del settore automotive. La piattaforma ecobonus.mimit.gov.it è gestita da Invitalia per conto del Mimit.

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Quello che devi sapere

Cosa si può prenotare

Da oggi è possibile prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di veicoli commerciali a basse emissioni appartenenti alle categorie N1 e N2. Sono inoltre disponibili i contributi per il retrofit a Gpl e metano (la trasformazione di un mezzo a benzina o diesel con l'installazione di un impianto a gas nuovo, ndr), destinati all'acquisto e all'installazione di impianti di alimentazione su autoveicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 3.

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L’incentivo per i veicoli commerciali

Possono accedere alle agevolazioni per l'acquisto dei veicoli commerciali le piccole e medie imprese che esercitano attività di trasporto di merci, in conto proprio o in conto terzi. I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per concederlo in locazione a una PMI operante nel settore del trasporto di merci, mediante un contratto di durata non inferiore a tre anni.

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Il retrofit Gpl/Metano

Per quanto riguarda il contributo destinato al retrofit Gpl/Metano, possono accedere all'agevolazione le persone fisiche e giuridiche che installano nuovi impianti di alimentazione a Gpl o metano su autoveicoli M1 omologati in una classe ambientale non inferiore a Euro 3.

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I fondi

Per il 2026, le due misure dispongono di una dotazione finanziaria pari rispettivamente a 40 milioni di euro per i veicoli commerciali e 4 milioni di euro per il retrofit Gpl/Metano.

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