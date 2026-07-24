Auto aziendali, aumento tasse del 50% per quelle più vecchie di 5 anni

Intanto, restando nel campo delle vetture ma non quelle aziendali, è nato il programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni: previsto dal Dpcm Automotive, ha come scopo quello di accelerare il rinnovo del parco auto circolante nazionale, con benefici per l'ambiente e la sicurezza stradale, e favorire l'accesso alla mobilità delle famiglie a basso reddito. "Si tratta di una nuova misura particolarmente importante sul piano morale e sociale”, ha spiegato il ministro Urso, “che consentirà a chi oggi non se lo può permettere di rottamare la vecchia auto inquinante per acquisire a noleggio un'auto sostenibile sul piano ambientale e quindi anche più sicura per chi la guida”.