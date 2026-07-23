Introduzione

I prezzi di benzina e diesel sono ancora in rialzo, sulla scia dei venti di guerra che soffiano sul Medio Oriente: il conflitto tra Stati Uniti e Iran e le tensioni per lo Stretto di Hormuz (GLI AGGIORNAMENTI) spingono verso l’alto i listini, scesi a giugno dopo il fragile accordo di pace. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self service lungo la rete stradale italiana oggi, 23 luglio, si assesta sui 1,957 euro al litro per la benzina (ieri era di 1,949 euro) e sui 2,141 euro al litro per il gasolio (ieri era di 2,124 euro). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio al self service è di 2,048 euro al litro per la benzina (ieri era di 2,040 euro) e di 2,213 euro al litro per il gasolio (ieri era di 2,196 euro). Ci si aspetta che i costi salgano ancora nei prossimi giorni. Ecco cosa sta succedendo.