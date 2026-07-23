Teheran: “Se Usa colpiscono infrastrutture non una goccia di petrolio"

Iran, Teheran: “Se Usa colpiscono infrastrutture non passerà una goccia di petrolio”. LIVE
Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi Usa nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile
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Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica: "Nemmeno una goccia di petrolio". Il generale di brigata Seyyed Majid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. Nuova ondata di attacchi Usa nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo una esplosione, e altre due hanno fatto dietrofront. Via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. L'intesa, che avrà una durata trentennale, riserva alle aziende americane un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture nucleari di Riad. Tagliate fuori Russia e Cina, Israele sorpreso. Il presidente torna poi a minacciare Teheran: “Ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale”.
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Riad conferma: "Colpita la nave Encelia, l'equipaggio è al sicuro"
L'agenzia di stampa saudita Spa, ripresa da Al-Jazeera, afferma che la nave di proprietà saudita Encelia è stata presa di mira mentre navigava nel Mar Rosso. Citando una fonte ufficiale dell'Autorità per i Trasporti Pubblici, l'agenzia ha dichiarato che l'attacco ha provocato un incendio a prua della nave. La fonte ha aggiunto che tutti i membri dell'equipaggio sono al sicuro e che le autorità hanno adottato le misure necessarie per mettere in sicurezza la nave e l'equipaggio e per proteggere l'ambiente marino. Gli Houthi yemeniti avevano rivendicato in precedenza la responsabilità degli attacchi a due navi nel Mar Rosso, tra cui l'Encelia. Il gruppo aveva identificato l'altra nave come la Layla.
Usa: "Completati attacchi su Iran, colpiti obiettivi militari"
"Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) hanno completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran per la dodicesima notte consecutiva". Lo scrive il CentCom su X. "Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari iraniani, tra cui infrastrutture marittime, depositi di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea. Gli attacchi riducono ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare marittimi civili e navi mercantili". "Questo mese, le forze americane hanno preso di mira decine di siti militari iraniani sulla terraferma, riprendendo al contempo il blocco navale contro l'Iran. A oggi, il CentCom ha deviato nove navi mercantili e ne ha disabilitata una per impedire alle imbarcazioni di entrare o uscire dai porti iraniani". "Oltre 50.000 militari statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente e rimangono altamente vigili, concentrati, letali e pronti".
Usa: "Allerta agli americani nel mondo, rischio escalation in Medio Oriente"
"Avviso a livello mondiale: a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, il contesto di sicurezza rimane complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista". E' l'allerta lanciato dal Dipartimento di Stato Usa su X. "I cittadini statunitensi attualmente in Medio Oriente devono prestare la massima attenzione e vigilanza - scrive - ed essere preparati a cancellazioni di voli, chiusure periodiche dello spazio aereo e potenziali disagi ai viaggi. Alcune compagnie aeree nella regione hanno posticipato la ripresa dei voli precedentemente programmati; altre hanno cancellato alcune rotte". "Le sedi diplomatiche statunitensi, anche al di fuori del Medio Oriente, sono state prese di mira. L'Iran e i gruppi che lo sostengono potrebbero colpire altri interessi statunitensi all'estero o in luoghi associati agli Stati Uniti e ai cittadini statunitensi in tutto il mondo, comprese aziende e altre istituzioni statunitensi". "I cittadini statunitensi al di fuori del Medio Oriente dovrebbero riconsiderare i viaggi da e per la regione. I cittadini statunitensi che viaggiano nella regione o che la attraversano dovrebbero verificare con le proprie compagnie aeree che i loro voli siano ancora programmati. In caso di modifiche al volo, contattare direttamente la compagnia aerea per informazioni".
Axios: "Gli Usa sono tornati a usare il super-bombardiere B-1"
L'esercito statunitense ha utilizzato un bombardiere a lungo raggio B-1 per colpire obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi. Lo scrive Axios. Si tratta della "prima missione condotta dagli Stati Uniti con un B-1 da quando sono ripresi i combattimenti con l'Iran 12 giorni fa. L'utilizzo dei bombardieri B-1, in grado di trasportare una ventina di bombe da 900 kg o decine di missili da crociera - prosegue l'articolo - ha segnalato una significativa escalation ed espansione della campagna militare statunitense. Il B-1 può volare a velocità supersonica a bassa quota, trasportando un carico bellico più pesante di qualsiasi altro tipo di bombardiere. Il B-1 ha lanciato la sua missione da una base aerea nel Regno Unito ed è stato avvistato su siti web di tracciamento aereo". Axios fa notare che il CentCom "non ha menzionato la missione del B-1 nel suo comunicato". Non è chiaro cosa abbia colpito il B-1 e se la massiccia missione sia stata più efficace di altri attacchi degli ultimi giorni.
Media Iran: "Colpite due navi da ricerca e soccorso"
"Nella mattinata odierna, due imbarcazioni di ricerca e soccorso marittimo, 'Naji 15' e 'Naji 16', sono state colpite e gravemente danneggiate in un atto ostile da parte del nemico americano-sionista. La missione di queste imbarcazioni è esclusivamente di soccorso e umanitaria". Lo afferma, secondo l'agenzia iraniana Fars, la Direzione Generale Porti e Navigazione dell'Hormozgan.