La guerra dei due stretti

Dopo gli iraniani ad Hormuz, gli Houthi hanno proclamato un blocco navale a Bab el-Mandeb contro le navi dirette ai porti sauditi e sono passati ai fatti, colpendo due petroliere con missili e droni. Il Brent ha sfondato quota cento dollari, il traffico nello stretto tra Mar Rosso e Golfo di Aden è crollato di un terzo, decine di navi fanno dietrofront. Per la prima volta nella storia recente le due porte marittime del petrolio mondiale rischiano di chiudersi insieme