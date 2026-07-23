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Economia

La guerra dei due stretti

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

Dopo gli iraniani ad Hormuz, gli Houthi hanno proclamato un blocco navale a Bab el-Mandeb contro le navi dirette ai porti sauditi e sono passati ai fatti, colpendo due petroliere con missili e droni. Il Brent ha sfondato quota cento dollari, il traffico nello stretto tra Mar Rosso e Golfo di Aden è crollato di un terzo, decine di navi fanno dietrofront. Per la prima volta nella storia recente le due porte marittime del petrolio mondiale rischiano di chiudersi insieme

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