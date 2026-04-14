Introduzione

La guerra in Iran, il blocco di Hormuz e il caro energia stanno avendo conseguenze rilevanti sulle economie internazionali e anche su quella italiana. A lanciare l’allarme nei giorni scorsi è stato lo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che nel corso di un’audizione in Senato ha detto che “i segnali di rallentamento delle prospettive di crescita sono in grande misura riconducibili a fattori esogeni. Il governo si appresta a rivedere le previsioni con l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Il governo si appresta pertanto a rivedere le proprie previsioni macroeconomiche nella stessa direzione seguita dai principali organismi internazionali”. E il vero spauracchio di queste settimane è l’inflazione.