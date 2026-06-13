La sottoscrizione del BTP Italia Sì è riservata ai soli risparmiatori individuali e affini. Non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte. Il codice ISIN del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539. È possibile comprare BTP Italia Sì, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online mediante il proprio home-banking (con funzione di trading abilitata). L'emissione avrà luogo sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. - Dealer dell'operazione - e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco Bpm S.p.A. - Codealer dell'operazione. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento.