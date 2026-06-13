Btp Italia Sì, fissato il tasso minimo del titolo in vendita da lunedì: cosa sapereEconomia
Introduzione
Nella giornata di ieri il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il tasso annuo minimo garantito della prima emissione del nuovo BTP Italia Sì, al via da lunedì 15 giugno fino a venerdì 19 giugno alle ore 13 salvo chiusura anticipata, è stato fissato all'1,60%. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo Titolo di Stato
Quello che devi sapere
Come si calcola il valore delle cedole
Per il calcolo del valore delle cedole a questo tasso minimo, garantito anche in caso di deflazione, dovrà essere sommato il tasso di inflazione nazionale (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) rilevato nel periodo di riferimento. Si potrà prenotare in banca, posta e tramite home-banking.
Per approfondire: Btp Italia Sì, in arrivo i tassi fissi minimi garantiti: cosa sapere sull’emissione
Il premio finale alla scadenza
Il Btp Italia Sì, con godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031, prevede, infatti, cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale oltre ad un premio finale extra dello 0,6% sul capitale sottoscritto riservato a coloro che lo acquistano nei giorni di emissione e lo detengono fino a scadenza. Al termine del collocamento il tasso minimo garantito potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato. Come per tutti i titoli di Stato è prevista la consueta tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo Isee fino a 50 mila euro complessivamente investiti in titoli di Stato.
Per approfondire: Btp Italia Sì, dalle cedole al premio finale: cosa sapere. Domande e risposte
A chi conviene il Btp Italia Sì e dove si acquista
La sottoscrizione del BTP Italia Sì è riservata ai soli risparmiatori individuali e affini. Non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte. Il codice ISIN del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539. È possibile comprare BTP Italia Sì, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online mediante il proprio home-banking (con funzione di trading abilitata). L'emissione avrà luogo sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. - Dealer dell'operazione - e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco Bpm S.p.A. - Codealer dell'operazione. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento.
Acquisto e rivendita del Btp Italia Sì
Il Btp Italia Sì viene acquistato alla pari (100) per importi a partire dal lotto minimo di 1.000 euro durante i giorni del collocamento e potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da mille euro nominali. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza. Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono presenti tutti i documenti che illustrano sia le modalità di collocamento e distribuzione del titolo che le modalità di calcolo delle cedole.
Cosa sono i Btp
Come spiega il Mef sul suo sito, i Btp, Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente. “I Btp vengono emessi con scadenze da 18 mesi a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Sono titoli a medio-lungo termine, a reddito fisso, particolarmente adatti per quegli investitori che richiedono pagamenti costanti ogni sei mesi - scrive il ministero - Le varie scadenze esistenti sul mercato consentono agli investitori di programmare flussi di cassa regolari durante tutto l’arco dell’anno. Inoltre i Btp sono particolarmente apprezzati per la loro liquidità: prima della scadenza gli investitori istituzionali possono comprare o vendere i Btp sia sul mercato secondario regolamentato (Mts), per operazioni non inferiori a 2 milioni di euro, che su quello non regolamentato (over-the-counter); mentre i cittadini privati possono effettuare queste transazioni sul mercato secondario regolamentato MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei titoli di Stato), dove sono consentite operazioni dal taglio minimo di 1.000 euro o sulle altre piattaforme secondo il principio della best execution introdotto con la Mifid. Nell’ambito degli operatori abilitati a partecipare alle aste, il collocamento dei titoli è prevalentemente concentrato tra gli ‘specialisti in Titoli di Stato italiani’ (cui è dedicata una apposita sezione nel sito internet del Debito Pubblico) che, mediamente, si aggiudicano oltre il 90% dell’ammontare nominale totale dei Titoli di Stato emessi in ogni asta”.
Per approfondire: Btp Italia Sì, a giugno emissione del nuovo titolo di Stato anti inflazione: cosa sapere