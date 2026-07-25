Dazi Usa-Ue, il bilancio su export e commercio a un anno dall'accordo

Ma l'anniversario dell'accordo tra Ue e Usa arriva proprio mentre Washington ha deciso di imporre - da ieri, 24 luglio - nuovi dazi compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che, nei piani dell'amministrazione Trump, puntano a contrastare il presunto lavoro forzato. Le nuove tariffe sono entrate in vigore proprio allo scadere dei dazi temporanei del 10% che Trump aveva introdotto per un periodo di 150 giorni dopo l'annullamento, a febbraio, da parte della Corte Suprema, di quelli precedenti.

"L'Ue prende atto" della decisione americana e "valuta positivamente" il fatto che le nuove tariffe "siano in linea con gli impegni degli Stati Uniti" concordati nell'ambito degli accordi di Turnberry. "L'Ue ha già adempiuto alla propria parte dell'accordo" e "in prospettiva si aspetta che gli Stati Uniti continuino a rispettare i termini della dichiarazione congiunta Ue-Usa", ha sottolineato ieri un portavoce della Commissione Ue.