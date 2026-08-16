È fondamentale anche circoscrivere il concetto di servizio di trasporto pubblico, che sia locale, regionale o interregionale. Ai fini fiscali, vi rientrano tutti quelli che hanno come oggetto il trasporto di persone, che siano ad accesso generalizzato e resi da enti pubblici o da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. La definizione copre ogni servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che però deve operare in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto fra più regioni diversi, ma comunque con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.