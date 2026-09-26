Irpef e redditi dichiarati, chi guadagna di più in Italia? I dati

Il quadro complessivo diventa ancora più significativo osservando chi sostiene effettivamente il gettito. Nel 2024 sono stati dichiarati 1.076 miliardi di euro di redditi. Le dichiarazioni presentate sono state circa 42,8 milioni, ma soltanto 34,1 milioni di contribuenti hanno versato almeno un euro di Irpef. Ne deriva che circa 8,7 milioni di persone dichiarano un reddito ma non pagano l'imposta, perché presentano redditi nulli o molto contenuti oppure perché deduzioni e detrazioni azzerano l'Irpef dovuta. A questi si aggiungono circa 16,1 milioni di persone che non presentano alcuna dichiarazione, una platea nella quale rientrano anche minori, familiari a carico e soggetti che non sono tenuti a dichiarare i propri redditi. Nel complesso, quindi, si arriva a circa 24,8 milioni di italiani che non versano Irpef.