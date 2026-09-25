Jet fuel, prezzo in aumento: biglietti aerei più cari per l'inverno

Per capire quanto sia importante il jet fuel mediorientale basta guardare ai dati raccolti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sui fabbisogni, la produzione e le importazioni di carburanti. Oltre il 50% del carburante necessario per soddisfare i consumi nazionali (2,6 milioni di tonnellate), l'Italia lo importa. E circa il 20% dell'import (0,5 milioni di tonnellate, il 10% della domanda interna) arriva da Paesi interessati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz (Arabia Saudita 7,6%, Emirati Arabi Uniti 7,6%, Oman 3,7%). Le restanti importazioni provengono da Stati che non hanno comunque proprie produzioni di greggio (India, Turchia, Slovenia, Paesi Bassi, Grecia e Belgio) e che quindi - si osserva nell'analisi - potrebbero comunque risentire nella produzione di jet fuel delle mancate importazioni di petrolio dai Paesi arabi. Fanno eccezione gli import da Libia e Angola, che rappresentano però soltanto il 5% dell’import.