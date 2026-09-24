Fisco, 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi e non versano l'IrpefEconomia
Introduzione
Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35mila euro in su, corrisponendo, in solitaria, il 65% di tutta l'Irpef (cioè l’Imposta sul reddito delle persone fisiche). I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina, 24 settembre, al Cnel.
Quello che devi sapere
Il 46% circa degli italiani non paga l'Irpef
In Italia ci sono 42milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro: non hanno redditi, non pagano le tasse e vivono a carico della collettività.
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Gli scaglioni di reddito e i versamenti
Secondo il report, che è basato sulle dichiarazioni dei redditi 2024, nei primi tre scaglioni di reddito (fino a 20mila euro annui) c'è il 47% dei contribuenti, quindi poco meno di 20,2 milioni di contribuenti che versano in media il 5% dell'Irpef totale.
Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200mila euro sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale. Con oltre 100mila euro di redditi dichiarati c'è l'1,75% dei contribuenti (745.615 persone) che pagano il 22,25% dell'Irpef.
Il totale dei redditi prodotti
Dall'analisi emerge che il totale dei redditi prodotti nel 2024 ammonta a 1.076 miliardi di euro (1.028 nel 2023), con una crescita annuale del 4,73% (5,9% tra i redditi 2023 e 2022). Il reddito imponibile si attesta a 1.013 miliardi e su questo imponibile è stata calcolata un'imposta lorda Irpef per il 2024 di 272,23 miliardi.
I versamenti scaglione per scaglione
Analizzando le dichiarazioni per scaglioni di redditi, si vede che:
- coloro che dichiarano redditi negativi (cioè con deduzioni e detrazioni superiori all'ammontare dichiarato) sono 1,14 milioni.
- I dichiaranti redditi da 0 a 7.500 euro lordi sono circa 8 milioni (7.968.832): vivono in media con meno di 3.500 euro l'anno e pagano in media 19 euro di Irpef l'anno.
- Altri 7,42 milioni di soggetti, dichiarano redditi tra i 7.500 e i 15.000 euro lordi l'anno, vivono con 11.250 euro in media e versano 204 euro l'anno di Irpef.
- Tra 15.000 e 20.000 euro di reddito lordo troviamo 4,79 milioni di cittadini che pagano un'imposta media annua di 1.773 euro, che si riduce a 1.288 euro per singolo abitante.
- Con redditi lordi tra 20 e 26.000 euro ci sono 6,65 milioni di persone,
- mentre altri 3,05 milioni dichiarano tra i 26 e i 29mila euro lordi l'anno: in totale, gli italiani con redditi fino a 29mila euro rappresentano il 69,78% del totale e pagano il 21,33% di tutta l'Irpef.
- Quelli che dichiarano da 35mila euro lordi l'anno (circa 2mila euro netti al mese) in su, sono il 18,78%, poco meno di 8 milioni di contribuenti, ma pagano il 65% di tutta l'Irpef.
- Mentre coloro che dichiarano oltre 55mila euro sono il 6,25% dei contribuenti e pagano il 40,63% di tutta l'Irpef.
Redditi stagnanti
Lo studio sottolinea anche che, mentre i redditi sono stati stagnanti negli ultimi 17 anni (tra il 2008 e il 2024), nello stesso periodo la spesa pubblica è crescita più velocemente. E passata dai 789,45 miliardi del 2008 a 1.108,4 mld del 2024 dopo il picco di 1.150 miliardi del 2023 con un aumento di 319 miliardi (+40,4%).
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