In Italia ci sono 42milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro: non hanno redditi, non pagano le tasse e vivono a carico della collettività.

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