Manovra 2027, le misure per l'industria allo studio del governo

Parallelamente viene valutata un’estensione del modello Zes anche al Centro-Nord. In questo caso, però, l’ipotesi sarebbe molto più circoscritta e riguarderebbe soprattutto le procedure di semplificazione amministrativa. L’obiettivo è evitare sia possibili contestazioni da parte dell’Unione europea sull’ampliamento del beneficio fiscale sia un fabbisogno finanziario troppo elevato. Anche l’estensione dell’“autorizzazione unica” potrebbe quindi essere selettiva, concentrandosi su determinati comparti produttivi. Tra le ipotesi considerate figura, ad esempio, il settore delle energie rinnovabili, con l’accesso alla procedura riservato agli investimenti superiori a una determinata soglia.