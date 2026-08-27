La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla kermesse La Piazza di Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, ribadisce che il rilancio del Sud resta una priorità dell'esecutivo. Richiama le scelte avviate dall'insediamento del governo, tra cui la Zes unica che, secondo la premier, "ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti ed efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni e che intendiamo estendere ora tutto il territorio nazionale". "È un dossier - ha aggiunto la premier - che stiamo seguendo con grande attenzione perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto della Zes unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione e vogliamo amplificarne i benefici"