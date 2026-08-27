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La Piazza 2026, Meloni: "Vogliamo estendere le semplificazioni Zes a tutto il territorio"

Politica

La presidente del Consiglio in un videomessaggio alla kermesse di Affari Italiani ribadisce la centralità dell'esecutivo e il ruolo della Zes unica, che secondo il governo ha generato 60 miliardi di euro di giro d'affari. Meloni conferma l'obiettivo dell'esecutivo: "Rendere l'Italia più forte e coesa"

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla kermesse La Piazza di Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, ribadisce che il rilancio del Sud resta una priorità dell'esecutivo. Richiama le scelte avviate dall'insediamento del governo, tra cui la Zes unica che, secondo la premier, "ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti ed efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni e che intendiamo estendere ora tutto il territorio nazionale". "È un dossier - ha aggiunto la premier - che stiamo seguendo con grande attenzione perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto della Zes unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione e vogliamo amplificarne i benefici"

"Il nostro obiettivo è un'Italia più forte e coesa"

La premier ribadisce che "l'obiettivo rimane sempre lo stesso, rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo". 

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