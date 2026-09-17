Grillo contro Conte: è reverendo Jones, uomo che sussurrava ai cavilli

L’ex garante e fondatore del Movimento 5 Stelle è tornato a parlare nel programma raccontato da Fedez. Nelle anticipazioni della prossima puntata, pubblicate dal cantante, Grillo attacca il M5s: “Di progressista ha solo la paralisi della mente, progressiva". E ancora: "Mi sento postumo di me stesso da vivo, perché tutte le cose che dicevo vent'anni fa devono ancora arrivare" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oggi il Movimento 5 Stelle “è in mano al reverendo Jones, l'uomo che sussurrava ai cavilli”. Torna a parlare Beppe Grillo e questa volta lo fa in un'intervista con Fedez. L’appuntamento per il ritorno dell’ex garante del M5S è lunedì 21 settembre alle 13 con Pulp Podcast, il programma nel quale il cantante, accompagnato da Mr. Marra, incontra e dialoga con personaggi provenienti dal mondo della politica, dell’attualità e della cultura pop.

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Grillo: “Caos straordinario” A condividere alcuni estratti della prossima puntata registrata è lo stesso Fedez. Grillo si apre su molti temi, in primis sul Movimento che per il suo fondatore, ormai, "è un'altra cosa”. È “un Movimento che di progressista ha solo la paralisi della mente, progressiva". "Andiamo in un caos straordinario", commenta il comico, aggiungendo: "Mi sento postumo di me stesso da vivo, perché tutte le cose che dicevo vent'anni fa devono ancora arrivare".