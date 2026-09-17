Grillo contro Conte: è reverendo Jones, uomo che sussurrava ai cavilli

Grillo attacca Conte: “M5s in mano reverendo Jones, uomo che sussurrava ai cavilli”Politica
L’ex garante e fondatore del Movimento 5 Stelle è tornato a parlare nel programma raccontato da Fedez. Nelle anticipazioni della prossima puntata, pubblicate dal cantante, Grillo attacca il M5s: “Di progressista ha solo la paralisi della mente, progressiva". E ancora: "Mi sento postumo di me stesso da vivo, perché tutte le cose che dicevo vent'anni fa devono ancora arrivare"
Oggi il Movimento 5 Stelle “è in mano al reverendo Jones, l'uomo che sussurrava ai cavilli”. Torna a parlare Beppe Grillo e questa volta lo fa in un'intervista con Fedez. L’appuntamento per il ritorno dell’ex garante del M5S è lunedì 21 settembre alle 13 con Pulp Podcast, il programma nel quale il cantante, accompagnato da Mr. Marra, incontra e dialoga con personaggi provenienti dal mondo della politica, dell’attualità e della cultura pop.
Grillo: “Caos straordinario”
A condividere alcuni estratti della prossima puntata registrata è lo stesso Fedez. Grillo si apre su molti temi, in primis sul Movimento che per il suo fondatore, ormai, "è un'altra cosa”. È “un Movimento che di progressista ha solo la paralisi della mente, progressiva". "Andiamo in un caos straordinario", commenta il comico, aggiungendo: "Mi sento postumo di me stesso da vivo, perché tutte le cose che dicevo vent'anni fa devono ancora arrivare".
La carriera
Fedez poi ripercorre tutta la carriera di Beppe Grillo, dalla "previsione" del crac della Parmalat, fino alla fondazione del Blog, embrione da cui poi è nato il Movimento 5 Stelle. "Non hanno un'idea", dice ancora Grillo nell'anticipazione diffusa sui social, riferito ai Cinque Stelle. E poi, in conclusione, rassicura Fedez e gli ascoltatori: "Sto bene, sto bene".