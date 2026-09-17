Busta con proiettile e minacce recapitata a Valditara, sporta denuncia

La missiva, con frasi minatorie, è stata recapitata presso il ministero dell’Istruzione e del Merito. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia

Una busta contenente un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara è arrivata nelle scorse settimane presso il ministero dell’Istruzione e del Merito. Insieme al proiettile c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.

Piena solidarietà

Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. "Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia", ha scritto in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Confidiamo nel lavoro delle Forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche", aggiunge la premier. "Piena solidarietà e vicinanza a Giuseppe Valditara per le gravissime minacce ricevute. Un Ministro della Lega che in questi anni ha rimesso al centro la scuola, gli studenti e chi ogni giorno ci lavora, arrivando a rinnovare tre contratti del comparto Scuola in una sola legislatura. Nessuna minaccia e nessuna intimidazione fermeranno il suo lavoro. Avanti, Giuseppe!", ha scritto in un post sui social anche il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Esprimo la mia solidarietà al ministro Valditara. Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire" le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.