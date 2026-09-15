In un video di 24 minuti, l'ex fotografo attacca governo e opposizioni, critica sanità e immigrazione. Pur potendo fondare un partito e fare campagna, Corona non può candidarsi né essere eletto a causa dell'interdizione perpetura dai pubblici uffici dovuta alla condanna per estorsione nel caso Trezeguet

Nonostante l'interdizione, Corona si paragona a Silvio Berlusconi, sostenendo di rappresentarne una versione "più giovane, più pulita e più trasgressiva". Rivendica la capacità di "far fare i soldi al Paese" e critica l'immagine stereotipata dell'Italia all'estero, lamentando che venga ancora associata a "pizza, mafia e spaghetti".

Attacchi alla politica, all'immigrazione e alla sanità

Corona attacca l'attuale classe politica, accusandola di non rappresentare il Paese "nemmeno nell'estetica". "Avete visto in faccia chi governa, come si vestono e come si atteggiano? Come vi mentono, basta hanno rotto, di destra e di sinistra, di centro". Sul tema dell'immigrazione, sostiene: "Non possiamo essere il Paese dei balocchi che ospita tutti quelli che vengono, noi non la vogliamo l'integrazione. Via i maranza, via immigrati che non sono regolari e violano la legge". Corona parla anche della sanità che non funziona, con le liste di attesa lunghe per fare visite e controlli. Le proposte del movimento

"Chi governa ha tradito le parole Dio, patria e famiglia, cosa ha fatto questo governo per la famiglia?"aggiunge Corona. "Noi - prosegue - come movimento siamo liberali e veri, vogliamo che la prostituzione diventi business e faccia guadagnare lo Stato e la droga legalizziamola tutta e guadagniamoci".