“È tempo di accelerare sul programma comune”: con queste parole Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia. La leader Dem ha sottolineato che “non partiamo da zero. Non basterà una somma di proposte concrete, servono i valori, al paese dobbiamo offrire una visione del presente e del futuro". Per Schlein “il Pd è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio e unitario”.

"Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento ci porterà al voto. È Meloni che deve dirci quando ci porterà al voto, e visto che il governo è stato inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese”, ha detto ancora la segretaria Pd Elly Schlein. “Penso sia vergognoso che l'unica priorità di Giorgia Meloni sia cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Siamo noi la novità, hanno paura che finalmente uniti vinceremo le prossime elezioni. Faremo muro con le altre opposizioni contro questo antipasto di premierato, con il premio di maggioranza abnorme, norme inaccettabili che vogliono limitare l'accesso alle elezioni". E poi ha aggiunto: “Avevano i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Un'occasione storica sprecata. Ma questo è anche un record che squarcia la loro propaganda, perché basta con il vittimismo, basta con i capri espiatori. Siete lì da quattro anni, vantate la solidità e la longevità, ma se avete fallito la colpa è vostra. Non può essere sempre di qualcun altro".

Schlein: “Unità Pd è premessa per alleanza progressista”

"Abbiamo perseguito due obiettivi fondamentali: l'unità del Partito Democratico, che è la premessa per l'unità dell'Alleanza progressista, che batterà finalmente queste destre. Meritate un'alternativa dopo il fallimento di Meloni. A voi dovevamo questa unità. Siamo testardamente unitari perché ce lo chiedete voi”, ha detto ancora la segretaria Dem Elly Schlein. "Oggi dopo tre anni e mezzo non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni ma che governa e governa bene".

Schlein: “Nostre priorità dalla sanità alle politiche industriali”

"Proprio qui a Reggio Emilia ci siamo dati un'agenda che sta sulle punte delle dita di una mano, cinque priorità fondamentali: la difesa della sanità pubblica, la difesa dell'Istruzione pubblica, il lavoro dignitoso, la politica industriale, il clima, i diritti alla democrazia, la pace. Su ognuna di queste priorità abbiamo fatto iniziative in Parlamento e le abbiamo fatte nei territori”, ha aggiunto Schlein. Secondo cui l’alleanza "si può e si deve allargare, ma non restringere. Credo che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare la nostra Costituzione antifascista".

Schlein: “Contro caro carburanti tassare grandi società energetiche”

"Ogni giorno abbiamo a che fare con un caro carburanti che ha portato il gasolio e la benzina sopra i due euro stabilmente. E allora siccome sono alla ricerca di risorse vogliamo dargli un'idea: trovate il coraggio di tassare le grandi società energetiche, perché è giusto chiedere un contributo straordinario a chi si è arricchito anche in mezzo a questa crisi. Salvini mi ha dato ragione, Tajani ha detto che è una parolaccia, Meloni tace per paura di sbagliare. Ma non ci sono scuse per questo a destra che come al solito è forte con i deboli e debole con i forti”, ha detto ancora la segretaria Pd Elly Schlein.