I leader del campo largo – Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli – si sono ritrovati sul palco della festa di Avs a Roma, primo appuntamento unitario dopo l'estate. Sul tavolo l'avvio del programma comune dopo il 20 settembre, con una lista di priorità condivise dal salario minimo al riconoscimento della Palestina. Restano però le distanze sul sostegno militare a Kiev e i dubbi di Conte sull'affidabilità di Renzi. Rinviata la scelta del candidato premier ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I leader del campo largo si sono ritrovati insieme sul palco della festa di Avs a Roma, nel primo appuntamento unitario alla ripresa dopo la pausa estiva. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno messo a fuoco l'avvio del programma comune, mentre dalla platea qualcuno incitava i quattro con un "Sbrigamose". Sul tavolo priorità condivise, ma anche i nodi ancora da sciogliere: il sostegno militare all'Ucraina, il perimetro della coalizione e la scelta del candidato premier.

La tabella di marcia Una scadenza per iniziare a definire il programma c'è: dopo il 20 settembre, una volta concluso il percorso interno del Movimento 5 Stelle. "Siamo pronti a trasformare il mese di ottobre in una fase di grande consultazione popolare per la definizione del programma", ha annunciato Bonelli. Sul metodo per indicare il candidato premier, invece, i leader hanno preferito prendere tempo, rinviando la decisione. Pesa anche l'incognita della riforma elettorale: "Oggi non dobbiamo dare per scontato che la legge elettorale passi", ha osservato la segretaria del Pd.

Il perimetro e i dubbi su Renzi Sul confine della coalizione restano da mettere agli atti le perplessità di Conte sull'affidabilità di Matteo Renzi. Schlein ha replicato spostando l'attenzione dai nomi ai contenuti: "Sbaglieremmo a fare il perimetro da sigla a sigla, da nome a nome, ma dobbiamo farci carico di garantire la coerenza di un programma". Una risposta che rinvia il confronto sull'allargamento del fronte progressista a una fase successiva.

Il nodo Ucraina La distanza più netta riguarda il sostegno militare a Kiev. M5s e Avs sono contrari a proseguire con l'invio di armi, posizione diversa da quella del Pd. "La differenza è solo su un punto", ha spiegato Schlein, "cioè su come pensiamo di sostenere Kiev fino a quando non ci sarà quella svolta negoziale che tutti vogliamo. Abbiamo votato diversamente solo su come sostenere questo sforzo, ma abbiamo una responsabilità talmente grande davanti a noi che dovremmo discutere allo sfinimento e riuscire a trovare anche su questo una sintesi, perché sarebbe imperdonabile dividersi e regalare un'altra vittoria a Giorgia Meloni".

Le priorità del programma Sollecitati a indicare le misure del primo consiglio dei ministri in caso di vittoria, i leader hanno messo sul tavolo un elenco corposo. "Sarà molto lungo", ha avvertito Schlein, citando anche le "4850" cose che uniscono la coalizione, con un riferimento a Daniele Silvestri. Tra i punti: il riconoscimento dello Stato palestinese, il contrasto all'emergenza climatica rilanciato da Bonelli, il salario minimo e il congedo paritario sostenuti dalla segretaria dem, la patrimoniale spinta da Fratoianni e l'abrogazione delle norme "per reprimere il dissenso politico, per comprimere la protesta civile" invocata da Conte.