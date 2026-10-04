Si conclude la quattordicesima edizione del raduno del leader di Italia Viva che quest'anno ha il titolo "Riprenderci Itaca". Tanti gli ospiti che si alternano sul palco prima dell'intervento conclusivo di Renzi
La tre giorni di eventi e dibattiti della Leopolda 2026 è giunta alla giornata conclusiva. Il titolo della quattordicesima edizione è "Riprenderci Itaca". Molti gli ospiti della terza giornata, tra cui il presidente nazionale di Confesercenti, Nico Gronchi e il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini. Intorno alle 12.15 è prevista la chiusura del raduno con un intervento dell'organizzatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
Il programma della giornata conclusiva della Leopolda 2026
A dare il via alla mattinata dei appuntamenti della Leopolda 2026 sono i deputati, i senatori, i consiglieri regionali di Italia Viva alle 9.30. Mezz'ora dopo, alle 10.00, interviene Nico Gronchi, Presidente nazionale Confesercenti con un evento dal titolo: "Combattere il carovita". Alle 10.15 l'appuntamento con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e alle 10.30 parla il medico ed europarlamentare Pietro Bartolo. Segue Simone Uggetti, già sindaco di Lodi alle 10.45 e l'avvocato Gian Domenico Caiazza alle 11.00. Alle 11.15 si tiene l'illustrazione della proposta di conferimento della quattordicesima per gli insegnanti, le forze dell’ordine e gli infermieri. Quasi in conclusione della mattinata si susseguono l'intervento del medico Tommaso Pellegrino alle 11.30, quello del senatore Pierferdinando Casini alle 11.45 e infine dell'europarlamentare e presidente del Pd Stefano Bonaccini alle 12.00. A chiudere la Leopolda 2026 è Matteo Renzi alle 12.15 con un intervento conclusivo.
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"Pazzesca, una esperienza pazzesca! Undici ore di dibattito incessante dopo le sei di ieri. La Leopolda è un vivaio di idee senza eguali, nessuno fa una cosa del genere in Italia!", è il commento che Matteo Renzi ha pubblicato sui social, al termine della seconda giornata della kermesse fiorentina. "Abbiamo parlato di tutto, di politica, di speranza, di vita. A chi critica la Leopolda dico: prima di usare frasi fatte, fatevi un giro in questa stazione. Ascoltate tutti i dibattiti su YouTube. Fatevi sorprendere dalla bellezza del dialogo, del confronto, delle idee. Oggi alla Leopolda abbiamo fatto politica con la p maiuscola. E io ho il cuore commosso e grato. Vedere quasi mille giovani discutere e appassionarsi è un regalo. E sapere che migliaia di persone credono nella possibilità di ritrovare Itaca, riprendersi Itaca, ripensare Itaca".
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