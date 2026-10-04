Si conclude la quattordicesima edizione del raduno del leader di Italia Viva che quest'anno ha il titolo "Riprenderci Itaca". Tanti gli ospiti che si alternano sul palco prima dell'intervento conclusivo di Renzi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La tre giorni di eventi e dibattiti della Leopolda 2026 è giunta alla giornata conclusiva. Il titolo della quattordicesima edizione è "Riprenderci Itaca". Molti gli ospiti della terza giornata, tra cui il presidente nazionale di Confesercenti, Nico Gronchi e il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini. Intorno alle 12.15 è prevista la chiusura del raduno con un intervento dell'organizzatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Il programma della giornata conclusiva della Leopolda 2026 A dare il via alla mattinata dei appuntamenti della Leopolda 2026 sono i deputati, i senatori, i consiglieri regionali di Italia Viva alle 9.30. Mezz'ora dopo, alle 10.00, interviene Nico Gronchi, Presidente nazionale Confesercenti con un evento dal titolo: "Combattere il carovita". Alle 10.15 l'appuntamento con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e alle 10.30 parla il medico ed europarlamentare Pietro Bartolo. Segue Simone Uggetti, già sindaco di Lodi alle 10.45 e l'avvocato Gian Domenico Caiazza alle 11.00. Alle 11.15 si tiene l'illustrazione della proposta di conferimento della quattordicesima per gli insegnanti, le forze dell’ordine e gli infermieri. Quasi in conclusione della mattinata si susseguono l'intervento del medico Tommaso Pellegrino alle 11.30, quello del senatore Pierferdinando Casini alle 11.45 e infine dell'europarlamentare e presidente del Pd Stefano Bonaccini alle 12.00. A chiudere la Leopolda 2026 è Matteo Renzi alle 12.15 con un intervento conclusivo. Leggi anche La quattordicesima edizione della Leopolda