Matteo Renzi compie 50 anni: la carriera politica del leader di Iv

Sindaco di Firenze nel 2009, poi segretario del Pd per cinque anni e presidente del Consiglio per due, dal 2014 al 2016. Le dimissioni in seguito al no ricevuto al referendum costituzionale, poi la nascita di Italia Viva e il suo ruolo nelle crisi di governo recenti. Alcune tappe che hanno segnato la vita politica dell’attuale leader di Iv