Ospite a Live In Roma, il leader di Italia Viva ha parlato del referendum sull'autonomia differenziata e ha criticato l'operato dell'attuale governo, definendo la presidente del Condiglio "campionessa mondiale di promesse non realizzate". Sulla guerra in Medioriente Renzi ha ribadito la soluzione due popoli, due Stati. Sulle elezioni americane "io sto con Kamala Harris"