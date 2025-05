Marina Berlusconi su Trump: "100 giorni per far vacillare gli Usa"

A margine dell’inaugurazione della rinnovata libreria Rizzoli a Milano, la figlia dell’ex leader di Forza Italia ha esternato perplessità verso l’operato del presidente americano ascolta articolo

Le politiche protezionistiche di Trump destano preoccupazioni anche alla presidente di Fininvest e gruppo Mondadori Marina Berlusconi. Durante l’inaugurazione della rinnovata libreria Rizzoli in Galleria a Milano l'imprenditrice ha infatti confessato ai giornalisti di apprezzare l’operato della premier Giorgia Meloni, ma di non concordare con le misure commerciali di Donald Trump, nei confronti delle quali nutre perplessità. “Il governo sta andando nella giusta direzione", dichiara la figlia dell’ex leader di Forza Italia, "far tornare i conti nonostante i vincoli europei è una eredità pesante e Giorgia Meloni sta agendo bene nella trattativa sui dazi”, tuttavia, aggiunge: “è fondamentale, vista la situazione internazionale complessa di grande instabilità, anche in futuro, non discostarsi un millimetro da questi valori e continui a muoversi in modo coerente e coordinato con l'Europa".

L’opinione su Trump Il suo discorso non può prescindere dalla situazione internazionale, verso la quale manifesta preoccupazioni verso il leader americano a cui "sono bastati meno di cento giorni per far vacillare le certezze su cui è stato costruito l'ordine politico ed economico del dopoguerra e infliggere un colpo durissimo alla credibilità degli Stati Uniti e dell'Occidente". Non mancano tuttavia le speranze. Da un lato perché Trump inizia ad essere costretto a fare qualche "marcia indietro" e comunque "l'America non è solo Trump ma di più". Dall'altra per l'impegno ad una trattativa sui dazi che Giorgia Meloni, ha riconosciuto, lavora per facilitare e che considera l'unica strada.