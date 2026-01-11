Elezioni Provincia di Matera 2026, risultati: chi sono i 10 consiglieri elettiPolitica
Le operazioni di voto di secondo grado, quindi non aperte ai cittadini, hanno individuato i nomi di chi affiancherà il presidente Francesco Mancini. Ecco chi sono
Matera ha un nuovo Consiglio provinciale, come emerso dalle elezioni di secondo grado (quindi indirette e non aperte ai cittadini, ma soltanto i sindaci e i consiglieri comunali dei vari Comuni della Provincia). Su 401 aventi diritto in totale hanno partecipato alle operazioni di voto in 350, circa l’87,30%. Tre le schede nulle e una scheda bianca. Ecco chi sono i 10 consiglieri eletti.
Elezioni provinciali Matera, chi sono i consiglieri eletti
Di seguito i nomi dei consiglieri con il relativo punteggio in voto ponderato, come emerso sulla stampa locale, che lavoreranno insieme al presidente Francesco Mancini.
- Vita Maria Scocuzza (7.841) - lista Radici e Territorio;
- Domenico Schiavo (7.500) - lista Uniti per la Provincia;
- Francesca Mazzoccoli (7.469) - lista Radici e Territorio;
- Carlo Ruben Stigliano (6.588) - lista Provincia di Matera;
- Claudio Scarnato (6.458) - lista Uniti per la Provincia;
- Angelo Montemurro (6.454); lista Radici e Territorio;
- Maria Teresa Camardella (6.278) - lista Uniti per la Provincia;
- Antonella Bilotta (5.522) - lista Provincia di Matera;
- Gaetano Garzone (5.427); Azione con Calenda;
- Alberto Marzano (5.211) - lista Provincia di Matera.
Leggi anche
Elezioni in Italia, le Regioni e i Comuni dove si voterà nel 2026
©Ansa
Da Decaro a Stefani: tutti i governatori delle Regioni. FOTO
Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 13 del centrodestra, più uno autonomista. Ecco, regione per regione (in ordine alfabetico), chi sono attualmente i governatori in Italia