Le operazioni di voto di secondo grado, quindi non aperte ai cittadini, hanno individuato i nomi di chi affiancherà il presidente Francesco Mancini. Ecco chi sono

Matera ha un nuovo Consiglio provinciale, come emerso dalle elezioni di secondo grado (quindi indirette e non aperte ai cittadini, ma soltanto i sindaci e i consiglieri comunali dei vari Comuni della Provincia). Su 401 aventi diritto in totale hanno partecipato alle operazioni di voto in 350, circa l’87,30%. Tre le schede nulle e una scheda bianca. Ecco chi sono i 10 consiglieri eletti.