Come si fa il rappresentante di lista

I rappresentanti di lista assistono alle operazioni di voto e poi allo scrutinio delle schede per accertare che non avvengano irregolarità. Appongono la loro firma su alcuni atti ufficiali delle votazioni. Possono far inserire nei verbali delle dichiarazioni. I rappresentanti possono essere nominati da: partiti e gruppi politici presenti in Parlamento nazionale o con almeno un eletto al Parlamento europeo spettante all’Italia; gruppi promotori del referendum; in caso di più gruppi promotori dello stesso referendum, ciascun gruppo può designare i propri rappresentanti.

I diversi partiti hanno pubblicato online i moduli per candidarsi: AVS e il comitato "Giusto dire NO" hanno già chiuso le candidature. Sono ancora aperte, non per tutte le Regioni, quelle sui siti del Movimento 5 Stelle e del PD. Il termine di presentazione è giovedì 19 marzo. La designazione avverrà in carta libera con firma autenticata o tramite consegna a mano al presidente di seggio. Proprio il presidente poi dovrà verificare che il rappresentante sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune, che sappia leggere e scrivere, e che l'atto sia regolare.