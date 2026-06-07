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Ballottaggi elezioni comunali e voto in Sardegna: urne aperte dalle 7 alle 23. DIRETTA

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Al voto 42 Comuni per i ballottaggi delle amministrative, di cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota dalle 7 alle 23. Oggi e domani si terranno anche le elezioni amministrative in Sardegna. Sono 149 su un totale di 377, i Comuni dell'isola in cui si va al voto per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali

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Tornano a votare 42 Comuni per i ballottaggi delle amministrative fissati per oggi domenica 7 e lunedì 8 giugno: si tratta di sei capoluoghi - ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani - e, tranne il caso di Mandatoriccio (Cosenza), di comuni con oltre 15mila abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 mln gli elettori che torneranno alle urne. Si vota dalle 7 alle 23.

Oggi e domani si terranno anche le elezioni amministrative in Sardegna. Sono 149 su un totale di 377, i Comuni dell'isola in cui si va al voto per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. Nonostante si tratti di circa il 40 per cento delle comunità isolane, sono molte quelle piccole e il totale degli elettori chiamati alle urne è di circa 440mila, si aggira sul 30% del totale. 

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