Il centrodestra conferma il sindaco uscente Angelo Palmisano, mentre Casalino si ferma a 246 voti e resta fuori dal Consiglio. La lista "Uniti si Cambia" ottiene un solo seggio, assegnato a Isabella Vitale con 350 preferenze. Nel centrosinistra entrano quattro donne, mentre Luigi Caroli (FdI) risulta il più votato con 658 preferenze
L'ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, Rocco Casalino, candidato al consiglio comunale di Ceglie Messapica, ha ottenuto 246 voti ma non è stato eletto. Nel Comune del brindisino - località dove per anni la premier Giorgia Meloni ha trascorso parte delle sue vacanze estive - la vittoria è andata al centrodestra, che ha confermato il sindaco uscente Angelo Palmisano (FdI).
La lista "Uniti si Cambia"
Casalino correva con il campo largo nella lista "Uniti si Cambia", nata dall'accordo tra la lista Radici d'Impegno e il Movimento Cinque Stelle. La lista ha conquistato un solo seggio, assegnato alla candidata Isabella Vitale, che con 350 voti ha superato Casalino di 104 preferenze. L'intera coalizione di centrosinistra, destinata all'opposizione, porta in Consiglio quattro donne, compresa la candidata sindaca Agata Scarafilo.
I risultati di Fratelli d'Italia
Per Fratelli d'Italia spiccano le 658 preferenze ottenute da Luigi Caroli, consigliere regionale e coordinatore provinciale del partito, che è risultato il candidato più votato al Consiglio comunale.