L'ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, Rocco Casalino, candidato al consiglio comunale di Ceglie Messapica, ha ottenuto 246 voti ma non è stato eletto. Nel Comune del brindisino - località dove per anni la premier Giorgia Meloni ha trascorso parte delle sue vacanze estive - la vittoria è andata al centrodestra, che ha confermato il sindaco uscente Angelo Palmisano (FdI).