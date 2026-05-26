Furio Suvilla si è attestato al quarto posto, alle spalle della candidata di centrosinistra Rossella Buratti e di quelli di centrodestra Paolo Previde Massara per Forza Italia e Riccardo Ghia per Lega e Fratelli d'Italia. “Abbiamo sfondato il 14%, superando, con la nostra lista, la Lega. Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche”, ha commentato il leader del nuovo movimento Futuro Nazionale

Ha superato il 14% dei voti Furio Suvilla, il candidato sindaco di Vigevano sostenuto da Roberto Vannacci e appoggiato dalla lista civica Vigevano futura - Lombardia civica. I numeri raggiunti da Suvilla nella tornata di elezioni amministrative del 24-25 maggio non stupiscono se analizzati alla luce del grande afflusso di persone che lo scorso 17 maggio hanno partecipato al comizio del leader del nuovo movimento Futuro Nazionale nella centrale piazza Ducale del comune in provincia di Pavia. Il candidato di Vannacci, nel corso della sua campagna elettorale, ha puntato molto sul tema della sicurezza.

Vannacci: “Vigevano apripista per elezioni politiche”

Suvilla ha raggiunto il 14,21% dei consensi: è quindi arrivato quarto alle spalle di Rossella Buratti (candidata del centrosinistra che ha ottenuto il 34,3% dei voti) e dei due candidati del centrodestra, Paolo Previde Massara (24,38% per Forza Italia) e Riccardo Ghia (21,45% per Lega e Fratelli d'Italia). "Le elezioni comunali hanno visto una buona affermazione delle forze politiche alternative alla sinistra e di questo ne sono contento. A Vigevano - ha commentato Roberto Vannacci - dove correva il nostro candidato, Furio Suvilla, abbiamo sfondato il 14%, superando, con la nostra lista, la Lega. Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche. Questi sono i veri sondaggi non quelli delle agenzie ammaestrate".