Mattarella e Meloni all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma

Al via stamattina alle 10.30 l’Assemblea generale di Confindustria, che si terrà al centro congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. A introdurre l’argomento e a ribadire l’importanza dell’evento era stato domenica scorsa, in occasione del Festival di Trento, il leader degli industriali Emanuele Orsini: "Serve unirsi", aveva detto Orsini, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. "Bisogna fare un esercizio più importante: quello di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno delle industrie e delle imprese".