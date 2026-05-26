Mattarella e Meloni all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma

Lavori al via al centro congressi La Nuvola di Roma. La centralità dell'evento ribadita dalle parole del leader degli industriali Emanuele Orsini domenica, al Festival di Trento. "n un momento come questo serve unirsi. Credo che l’Europa oggi debba fare un esercizio più importante: quello di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno delle industrie e delle imprese"
Al via stamattina alle 10.30 l’Assemblea generale di Confindustria, che si terrà al centro congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. A introdurre l’argomento e a ribadire l’importanza dell’evento era stato domenica scorsa, in occasione del Festival di Trento, il leader degli industriali Emanuele Orsini: "Serve unirsi", aveva detto Orsini, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. "Bisogna fare un esercizio più importante: quello di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno delle industrie e delle imprese".