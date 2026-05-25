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Risultati elezioni comunali, ecco chi ha vinto e quali città vanno al ballottaggio

Politica
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A essere chiamati alle urne in questa tornata di amministrative sono stati oltre 6 milioni e mezzo di italiani in centinaia di Comuni. Tra questi anche diversi capoluoghi di provincia e uno, Venezia, di Regione. Ecco quali sono stati i risultati

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Si è tenuta la tornata di elezioni amministrative 2026, che hanno visto oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto per rinnovare sindaci e consiglieri comunali in centinaia di Comuni sparsi lungo il Paese. Tra le città alle urne, diversi capoluoghi di provincia e Venezia, capoluogo di Regione. Ecco come sono andate le elezioni, chi ha vinto e dove e in quali città si terrà il ballottaggio il 7 e 8 giugno.

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