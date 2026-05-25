Urne chiuse e spoglio in corso a Reggio Calabria, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI ). Secondo i primi exit poll, il candidato sindaco di centrodestra Francesco Cannizzaro sarebbe in corsa per vincere al primo turno. L'affluenza definitiva è stata del 65,10%, in leggero calo rispetto al 66,86% della precedente consultazione.

I candidati

Corre alla carica di sindaco Domenico Battaglia che è da considerare come l'uscente di questa tornata amministrativa, dato che ha preso il posto - in qualità di facente funzioni - di Giuseppe Falcomatà, eletto in Consiglio regionale. A sostenerlo sei liste: Partito democratico, Battaglia Sindaco, Avs, Casa riformista (che unisce socialisti repubblicani e renziani di Italia Viva) e due liste civiche costituite da Giuseppe Falcomatà: Reset e La Svolta. Francesco Cannizzaro è invece il candidato del centrodestra. A sostenerlo 12 liste: Forza Italia, Cannizzaro sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Alternativa popolare, Democrazia cristiana, e le civiche Ogni giorno Reggio Calabria, Insieme si può, Reggio protagonista e Reggio futura. C'è poi Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato civico. Al suo fianco due liste: Polo civico Cultura e Legalità e Reggio normale. Infine, Saverio Pazzano, candidato civico con la lista "La Strada".