Elezioni comunali a Reggio Calabria, chi sono i candidati sindaco

Docente, scrittore e attivista, Saverio Pazzano ha 40 anni, insegna Lettere alla Scuola Statale per gli adulti nel Carcere di Arghillà a Reggio Calabria. Per una decina d'anni ha insegnato italiano, latino e greco nei licei. Viene dal mondo dello scoutismo, per cui è stato educatore dei giovani, formatore nazionale di adulti e presso il "Forum europeo dei Giovani", organizzazione internazionale il cui compito principale è rappresentare gli interessi e le opinioni dei giovani dinanzi ai decision-maker europei. Ha accompagnato percorsi di animazione di strada, animazione e progettazione di comunità, insegnamento e formazione ai formatori e docenti in Italia e all’estero, dal rione Sanità con Padre Zanotelli a Scampia, dall’Amazzonia al Ciad, al Kenya, al Congo, alla Tanzania.

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