Elezioni comunali a Reggio Calabria, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
Sono quattro i candidati alla carica di primo cittadino nelle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Si chiude così un ciclo durato 12 anni guidato da Giuseppe Falcomatà, recentemente eletto consigliere regionale. Vediamo i loro profili.
Quello che devi sapere
Quando si vota
Le urne sono aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. A contendersi la guida della città di Reggio Calabria ci sono le due principali coalizioni, quelle di Centrodestra e Centrosinistra, insieme a due candidati civici. Il sistema elettorale è maggioritario a doppio turno: se nessun candidato otterrà la maggioranza al primo turno, si andrà al ballottaggio, già previsto il 7 e 8 giugno. Chi sarà eletto sindaco assumerà anche la carica di sindaco della Città Metropolitana.
Per approfondire: Lo speciale di Sky TG24 sulle elezioni comunali
Domenico Battaglia, candidato del Centrosinistra
Domenico Battaglia è da considerare l'uscente di questa tornata amministrativa, dato che ha preso il posto - in qualità di facente funzioni - di Giuseppe Falcomatà, eletto in Consiglio regionale. Nato a Reggio Calabria il 17 febbraio 1961, è sposato e padre di due figli. Figlio di Pietro - ex sindaco di Reggio Calabria e deputato - sin da giovanissimo ha ricoperto la carica di vicesegretario nazionale del movimento giovanile della Democrazia Cristiana. Nel 1990 è stato eletto per la prima volta al Consiglio provinciale di Reggio Calabria nella lista della Democrazia Cristiana.
L'esperienza nel Pd
Nel 2006 Battaglia è stato eletto nuovamente consigliere provinciale ma con i Democratici di Sinistra, consiliatura in cui ha ricoperto prima l'incarico di capogruppo, poi quello di assessore alla Viabilità e al Lavoro. È stato rieletto in Consiglio provinciale tra le file del Partito democratico nel 2011. Alla prima legislatura regionale, è vicepresidente della Commissione di Vigilanza. È stato consigliere d'amministrazione del Conservatorio Cilea (2008-2011).
Chi lo sostiene
A sostenerlo sei liste: Partito democratico, Battaglia Sindaco, Avs, Casa riformista (che unisce socialisti repubblicani e renziani di Italia Viva) e due liste civiche costruite da Giuseppe Falcomatà: Reset e La Svolta.
Francesco Cannizzaro, candidato del Centrodestra
Nato il 24 giugno 1982 a Reggio Calabria, dopo il diploma di perito elettrotecnico Francesco Cannizzaro si laurea in Scienze del Servizio sociale presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. Inizia la sua carriera politica nel 2005 come consigliere comunale di Santo Stefano in Aspromonte per una lista civica, venendo altresì nominato assessore. Iscritto al Popolo della Libertà, diventa consigliere provinciale di Reggio Calabria con delega a Turismo e Spettacolo e successivamente consigliere regionale della Calabria, eletto nella circoscrizione Sud. Dal 2015 è componente del Consiglio direttivo del Parco Nazionale dell'Aspromonte.
L'esperienza con Forza Italia
Nel 2015 aderisce alla ricostituita Forza Italia di Silvio Berlusconi. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Calabria - 07 (Gioia Tauro). Nel 2018 viene nominato dalla coordinatrice regionale di Forza Italia in Calabria Jole Santelli coordinatore provinciale di Reggio Calabria, mentre nell'aprile 2021 viene nominato responsabile nazionale di Forza Italia per il dipartimento Sud. Nel 2022 viene rieletto a Montecitorio. Nell'aprile del 2023 diventa vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, mentre a dicembre dello stesso anno sostituisce Giuseppe Mangialavori come coordinatore regionale di Forza Italia.
Chi lo sostiene
A sostenerlo dodici liste: Forza Italia, Cannizzaro sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Alternativa popolare, Democrazia cristiana, e le civiche Ogni giorno Reggio Calabria, Insieme si può, Reggio protagonista e Reggio futura.
Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato civico
Nato a Reggio Calabria, laureato in Scienze biologiche e in Medicina e Chirurgia, Eduardo Lamberti Castronuovo si è specializzato in Reumatologia presso l'Università di Catania. Nel 1979 ha fondato un Istituto clinico a scopo diagnostico a Reggio Calabria. Nel 1990 ha fondato Qui Reggio, quindicinale di attualità, politica, cultura e sport di Reggio e Provincia. L'ex sindaco di Reggio Calabria Italo Falcomatà lo ha chiamato a far parte della sua giunta quale assessore alla Polizia municipale negli anni 2001-2002.
Una vita per la scienza e la cultura
Dal 2010 Lamberti Castronuovo è docente di Etica della Comunicazione presso l'Università per Stranieri "D. Alighieri" di Reggio Calabria. Il 7 luglio 2011 è stato nominato componente della giunta regionale in qualità di assessore alle Politiche e Pianificazione culturale Beni culturali - Difesa della Legalità. Dal 2012 è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica Cilea di Reggio Calabria.
Chi lo sostiene
Al suo fianco due liste: Polo civico Cultura e Legalità e Reggio normale.
Saverio Pazzano, candidato civico
Docente, scrittore e attivista, Saverio Pazzano ha 40 anni, insegna Lettere alla Scuola Statale per gli adulti nel Carcere di Arghillà a Reggio Calabria. Per una decina d'anni ha insegnato italiano, latino e greco nei licei. Viene dal mondo dello scoutismo, per cui è stato educatore dei giovani, formatore nazionale di adulti e presso il "Forum europeo dei Giovani", organizzazione internazionale il cui compito principale è rappresentare gli interessi e le opinioni dei giovani dinanzi ai decision-maker europei. Ha accompagnato percorsi di animazione di strada, animazione e progettazione di comunità, insegnamento e formazione ai formatori e docenti in Italia e all’estero, dal rione Sanità con Padre Zanotelli a Scampia, dall’Amazzonia al Ciad, al Kenya, al Congo, alla Tanzania.
L'impegno per la comunità
A Reggio Calabria ha partecipato alla nascita di varie realtà di impegno sociale e del volontariato, comitati, associazioni, collettivi e Ong come Amnesty International. A Reggio ha animato battaglie e percorsi di rivendicazione di diritti per il lavoro, per le politiche di accoglienza, per il welfare, con interventi e presenza ai tavoli tecnici con Comune, Prefettura, enti e istituzioni.
Chi lo sostiene
A suo sostegno l'unica lista "La Strada".
Per approfondire: Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del Pd