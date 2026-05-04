Introduzione

Le elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario sono in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), con eventuale turno di ballottaggio - qualora si rendesse necessario nei Comuni con più di 15 mila abitanti - domenica 7 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 8 giugno (dalle ore 7 alle ore 15). Nel dettaglio, le elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale interessano 666 Comuni delle regioni a statuto ordinario. Tra questi ci sono anche un capoluogo di Regione e 14 capoluoghi di provincia: si tratta di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.