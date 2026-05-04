Introduzione
Le elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario sono in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), con eventuale turno di ballottaggio - qualora si rendesse necessario nei Comuni con più di 15 mila abitanti - domenica 7 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 8 giugno (dalle ore 7 alle ore 15). Nel dettaglio, le elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale interessano 666 Comuni delle regioni a statuto ordinario. Tra questi ci sono anche un capoluogo di Regione e 14 capoluoghi di provincia: si tratta di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.
Quello che devi sapere
I Comuni al voto in Piemonte
Per quanto riguarda il Piemonte, sono in totale 80 i Comuni chiamati al voto: di questi 16 sono in provincia di Alessandria, 3 in provincia di Asti, 3 in provincia di Biella, 19 in provincia di Cuneo, 6 in provincia di Novara, 23 in provincia di Torino, 5 in provincia di Verbano-Cusio-Ossola e 5 in provincia di Vercelli. Tra gli 80, solo cinque hanno più di 15mila abitanti: Valenza, Trecate, Alpignano, Moncalieri e Venaria Reale.
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I Comuni al voto in Lombardia
In Lombardia sono invece 93 i Comuni chiamati alle urne: di questi 14 sono in provincia di Bergamo, 10 in provincia di Brescia, 10 in provincia di Como, 5 in provincia di Cremona, 7 in provincia di Lecco (tra cui il capoluogo stesso), 2 in provincia di Lodi, 6 in provincia di Mantova (tra cui il capoluogo stesso), 9 in provincia di Milano, 11 in provincia di Pavia, 9 in provincia di Sondrio e 10 in provincia di Varese. Di questi 93 Comuni, 14 hanno più di 15mila abitanti: Lonato del Garda, Rovato, Lecco, Mantova, Viadana, Bollate, Corsico, Legnano, Parabiago, Segrate, Mortara, Vigevano, Voghera e Somma Lombardo.
I Comuni al voto in Veneto
Per quanto concerne poi il Veneto, sono 51 i Comuni chiamati al voto: 9 in provincia di Belluno, 12 in provincia di Padova, 1 in provincia di Rovigo, 6 in provincia di Treviso, 3 in provincia di Venezia (tra cui lo stesso capoluogo di Regione), 10 in provincia di Verona e 10 in provincia di Vicenza. Tra questi, sono 7 i Comuni con più di 15mila abitanti: Albignasego, Monselice, Castelfranco Veneto, Venezia, San Bonifacio, Arzignano e Lonigo.
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I Comuni al voto in Liguria
Passando poi alla Liguria, sono invece 18 i Comuni chiamati al voto: 10 in provincia di Genova, 5 in provincia di Imperia, 2 in provincia di La Spezia e 1 in provincia di Savona. Di questi, nessuno ha più di 15mila abitanti.
I Comuni al voto in Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna, invece, sono 16 i Comuni chiamati alle urne: 1 in provincia di Bologna, 2 in provincia di Ferrara, 1 in provincia di Forlì-Cesena, 2 in provincia di Modena, 2 in provincia di Parma, 2 in provincia di Piacenza, 2 in provincia di Ravenna, 2 in provincia di Reggio Emilia e 2 in provincia di Rimini. Di questi, 5 hanno più di 15mila abitanti: Imola, Comacchio, Vignola, Cervia e Faenza.
I Comuni al voto in Toscana
Per quanto concerne poi la Toscana, sono 20 i Comuni al voto: 2 in provincia di Arezzo (tra cui il capoluogo stesso), 2 in provincia di Firenze, 1 a testa in provincia di Grosseto e Livorno, 4 in provincia di Lucca, 3 in provincia di Massa-Carrara, 4 in provincia di Pisa, 2 in provincia di Pistoia (tra cui il capoluogo stesso) e 1 in provincia di Prato, il capoluogo. Di questi, 7 hanno più di 15mila abitanti: Arezzo, Figline e Incisa Valdarno, Sesto Fiorentino, Viareggio, Cascina, Pistoia e Prato.
I Comuni al voto in Umbria
Sono invece 6 i Comuni al voto in Umbria, nessuno dei quali sopra ai 15mila abitanti: sono Scheggino e Valfabbrica in provincia di Perugia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove in provincia di Terni.
I Comuni al voto nelle Marche
Passando poi alle Marche, qui sono 27 i Comuni chiamati alle urne: 4 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 9 in provincia di Fermo (tra cui il capoluogo stesso), 5 in provincia di Macerata (tra cui il capoluogo stesso) e 5 in provincia di Pesaro e Urbino. Quattro di questi hanno più di 15mila abitanti: oltre ai due capoluoghi, si tratta di Senigallia e San Benedetto del Tronto.
I Comuni al voto nel Lazio
Nel Lazio sono invece 37 i Comuni chiamati al voto: 9 in provincia di Frosinone, 1 in provincia di Latina, 7 in provincia di Rieti, 17 in provincia di Roma e 3 in provincia di Viterbo. Di questi, 9 hanno più di 15mila abitanti: si tratta di Fondi, Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Colleferro, Genzano di Roma, Santa Marinella, Zagarolo e Civita Castellana.
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I Comuni al voto in Abruzzo
Per quanto riguarda l’Abruzzo, sono 60 i Comuni chiamati alle urne: 4 in provincia di Chieti (tra cui il capoluogo stesso), 48 in provincia de L’Aquila, 4 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo. Di questi, solamente 2 hanno più di 15mila abitanti: oltre a Chieti, c’è anche Avezzano.
I Comuni al voto in Molise
In Molise invece sono 19 i Comuni dove si andrà a votare, nessuno dei quali con più di 15mila abitanti: sono 11 in provincia di Campobasso e 8 in provincia di Isernia.
I Comuni al voto in Campania
Per quanto concerne poi la Campania, sono 90 i Comuni chiamati alle urne: 13 in provincia di Avellino (tra cui il capoluogo stesso), 10 in provincia di Benevento, 19 in provincia di Caserta, 25 in provincia di Napoli e 22 in provincia di Salerno (tra cui il capoluogo stesso). Di questi, ben 27 hanno più di 15mila abitanti: Ariano Irpino, Avellino, Marcianese, San Nicola la Strada, Tremola Ducenta, Afragola, Arzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Ercolano, Frattamaggiore, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Ottaviano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Sant’Anastasia, Saviano, Somma Vesuviana, Sorrento, Terzigno, Angri, Campagna, Cava de’ Tirreni, Pagani, Salerno.
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I Comuni al voto in Puglia
Sono invece 54 i Comuni al voto in Puglia: 9 in provincia di Bari, 3 in provincia di Barletta Andria Trani (tra cui le sedi di capoluogo Andria e Trani), 5 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 21 in provincia di Lecce e 5 in provincia di Bari. Di questi, 17 hanno più di 15mila abitanti: si tratta di Capurso, Conversano, Corato, Modugno, Molfetta, Palo del Colle, Andria, Trani, Ceglie Messapica, Mesagna, San Vito dei Normanni, Lucera, San Giovanni Rotondo, Casarano, Gallipoli, Tricase e Manduria.
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I Comuni al voto in Basilicata
Per quanto riguarda la Basilicata, sono 16 i Comuni al voto: 6 in provincia di Matera e 10 in provincia di Potenza. Di questi, nessuno ha più di 15mila abitanti.
I Comuni al voto in Calabria
Passando poi alla Calabria, qui sono 79 i Comuni chiamati alle urne: 17 in provincia di Catanzaro, 22 in provincia di Cosenza, 6 in provincia di Crotone (tra cui il Capoluogo), 21 in provincia di Reggio Calabria (tra cui il capoluogo) e 13 in provincia di Vibo Valentia. Oltre ai due capoluoghi, ci sono altri 3 Comuni con più di 15mila abitanti coinvolti: sono Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Palmi.
Il voto nelle Regioni a statuto speciale
Nel corso del 2026 sono poi previste le elezioni amministrative anche nei Comuni delle Regioni a statuto speciale. Sono in totale 234 i Comuni dove si voterà nel primo semestre dell’anno, di cui 20 hanno più di 15mila abitanti. In Friuli e Sicilia si voterà nelle stesse date delle Regioni a statuto ordinario, mentre in Trentino si voterà il 17 maggio nei due Comuni chiamati alle urne. In Sardegna si vota invece il 7 e 8 giugno, mentre l’unico Comune della Valle d’Aosta voterà il 24 maggio.
I Comuni al voto in Friuli-Venezia Giulia
Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, sono in totale 11 i Comuni chiamati alle urne: 1 in provincia di Gorizia, 6 in provincia di Pordenone e 4 in provincia di Udine. Di questi, nessuno ha più di 15mila abitanti.
I Comuni al voto in Valle d’Aosta
In Valle d’Aosta è invece solamente uno il Comune chiamato al voto: si tratta di Pontboset.
I Comuni al voto in Trentino
Per quanto riguarda il Trentino, invece, sono due i Comuni chiamati alle urne: si tratta di Cimone e Luserna.
I Comuni al voto in Sicilia
In Sicilia sono 71 i Comuni chiamati alle urne: 9 in provincia di Agrigento (tra cui lo stesso capoluogo), 7 in provincia di Caltanissetta, 9 in provincia di Catania, 6 in provincia di Enna (tra cui il capoluogo stesso), 17 in provincia di Messina (tra cui lo stesso capoluogo), 16 in provincia di Palermo, 1 in provincia di Ragusa, 3 in provincia di Siracusa e 3 in provincia di Trapani. Di questi, 17 hanno più di 15mila abitanti: si tratta di Agrigento, Ribera, Bronte, San Giovanni la Punta, Enna, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Milazzo, Carini, Misilmeri, Termini Imerese, Villabate, Ispica, Augusta, Floridia, Lentini e Marsala.
I Comuni al voto in Sardegna
Infine, in Sardegna sono 149 i Comuni dove si voterà: 27 in provincia di Cagliari, 13 in provincia di Gallura Nord-Est Sardegna (tra cui il capoluogo Tempio Pausania), 11 in provincia di Medio Campidano (tra cui il capoluogo Sanluri), 20 in provincia di Nuoro, 7 in provincia di Ogliastra, 38 in provincia di Oristanio, 27 in provincia di Sassari e 6 in provincia di Sulcis Iglesiente. Di questi, solo 3 hanno più di 15mila abitanti: oltre ai due capoluoghi, c’è anche Porto Torres.
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