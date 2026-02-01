Offerte Sky
Risultati elezioni provinciali a Treviso, Marco Donadel è il nuovo presidente

Il sindaco di Roncade, sostenuto dal centrodestra, ha vinto le elezioni di secondo livello diventando presidente della Provincia di Treviso con 46.753 voti ponderati. Prende il posto di Stefano Marcon, presidente uscente in carica dal 2016, ora in Consiglio regionale. Ha battuto il candidato del centrosinistra Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, fermo a 33.420. Affluenza definitiva al 77,64%

Marco Donadel è il nuovo presidente della Provincia di Treviso. Il sindaco di Roncade, sostenuto dal centrodestra, ha vinto le elezioni che si sono tenute il 1° febbraio: prende il posto di Stefano Marcon, presidente uscente in carica dal 2016, ora in Consiglio regionale. Donadel ha battuto Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, candidato dei civici e del centrosinistra.

Le elezioni provinciali di Treviso

Le elezioni per scegliere il presidente della Provincia di Treviso si sono tenute domenica 1° febbraio dalle 8 alle 20. Si tratta di elezioni di secondo livello, quindi a votare sono stati i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia: le persone aventi diritto erano 1.328 e quelle che hanno votato sono state 1.031. L’affluenza definitiva è stata del 77,64%. Donadel è stato eletto presidente della Provincia con 46.753,098 voti ponderati (di cui 582 assoluti), mentre Durighetto si è fermato a 33.420,466 voti ponderati (di cui 430 assoluti). Come riporta il sito della Provincia, le schede nulle sono state 6 e quelle bianche 13. “Ringrazio chi mi ha sostenuto per la fiducia: sarà mia premura conoscere uno a uno tutti i consiglieri provinciali per lavorare sin da subito con l’obiettivo di portare avanti la buona amministrazione di Marcon”, sono state le parole a caldo del neo presidente Donadel.

