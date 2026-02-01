Marco Donadel è il nuovo presidente della Provincia di Treviso. Il sindaco di Roncade, sostenuto dal centrodestra, ha vinto le elezioni che si sono tenute il 1° febbraio: prende il posto di Stefano Marcon, presidente uscente in carica dal 2016, ora in Consiglio regionale. Donadel ha battuto Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, candidato dei civici e del centrosinistra.

Le elezioni provinciali di Treviso

Le elezioni per scegliere il presidente della Provincia di Treviso si sono tenute domenica 1° febbraio dalle 8 alle 20. Si tratta di elezioni di secondo livello, quindi a votare sono stati i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia: le persone aventi diritto erano 1.328 e quelle che hanno votato sono state 1.031. L’affluenza definitiva è stata del 77,64%. Donadel è stato eletto presidente della Provincia con 46.753,098 voti ponderati (di cui 582 assoluti), mentre Durighetto si è fermato a 33.420,466 voti ponderati (di cui 430 assoluti). Come riporta il sito della Provincia, le schede nulle sono state 6 e quelle bianche 13. “Ringrazio chi mi ha sostenuto per la fiducia: sarà mia premura conoscere uno a uno tutti i consiglieri provinciali per lavorare sin da subito con l’obiettivo di portare avanti la buona amministrazione di Marcon”, sono state le parole a caldo del neo presidente Donadel.