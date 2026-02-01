Offerte Sky
Risultati elezioni provinciali a Rovigo, Enrico Ferrarese riconfermato presidente

Il sindaco di Stienta, sostenuto dal centrodestra, ha vinto le elezioni di secondo livello e ha conquistato un altro mandato da presidente della Provincia di Rovigo con 56.004 voti ponderati. Ha battuto la candidata del centrosinistra Elena Paolizzi, sindaca di Bosaro, ferma a 25.379. Affluenza definitiva al 77,08%

Enrico Ferrarese è stato riconfermato presidente della Provincia di Rovigo, dopo le elezioni che si sono tenute oggi 1 febbraio. Ferrarese, sindaco di Stienta sostenuto dal centrodestra, era stato eletto alla guida della Provincia il 19 dicembre del 2021 e ora ha conquistato un altro mandato. Ha battuto la candidata del centrosinistra Elena Paolizzi, sindaca di Bosaro.

Le elezioni provinciali a Rovigo

Le elezioni per scegliere il presidente della Provincia di Rovigo si sono tenute oggi 1 febbraio dalle 8 alle 20. Si tratta di elezioni di secondo livello, quindi a votare - nell’unico seggio allestito nella sala consiliare di Palazzo Celio - sono stati i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei cinquanta Comuni della provincia: in totale, le persone aventi diritto erano 624 e quelle che hanno votato sono state 481. L’affluenza definitiva è stata del 77,08%. Ferrarese è stato eletto presidente della Provincia con 56.004 voti ponderati (346 assoluti), mentre Paolizzi si è fermata a 25.379 voti ponderati (133 assoluti). L’ultima elezione del consiglio provinciale è stata il 29 settembre 2024.

