Iran, rischio terrorismo. Crosetto: "Centinaia di cellule dormienti"

Il ministro della Difesa è intervenuto a Rtl 102.5: "Attacchi diretti all'Italia da parte dell'Iran non sono in questo momento presi in considerazione. Il tema è invece il terrorismo" ascolta articolo

La guerra in Medio Oriente (IL LIVEBLOG) continua a essere una preoccupazione anche per i risvolti che può avere sulla sicurezza interna italiana. A ribadirlo, in un'intervista rilasciata la mattina del 19 marzo a Rtl 102.5, è il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Attacchi diretti all'Italia da parte dell'Iran non sono in questo momento presi in considerazione - ha detto Crosetto -. Il tema è invece il terrorismo. Le cellule dormienti iraniane sparse nel mondo sono calcolate in centinaia, persone attivabili in qualunque momento per un atto di terrorismo. Sono dormienti da anni e collocate un po' in tutto il mondo. Questo è un problema più grosso".

"Non finirà nelle prossime settimane" "Ho l'impressione che questa crisi non finirà nelle prossime settimane, il problema è che non acceleri e diventi più grande", ha aggiunto Crosetto. "La situazione è molto difficile e complessa - ha spiegato il ministro - perché gli Stati Uniti avevano l'idea che bastasse decapitare il regime di Teheran per avere condizioni che portassero a un cambio della leadership iraniana, mentre si stanno rendendo conto che la reazione preordinata iraniana è quella di scatenare il caos".

"A Hormuz con missione Onu" A continuare a preoccupare è anche la situazione dello Stretto di Hormuz, per la quale Crosetto, intervistato ad Agorà Rai Tre, ha provato a spiegare quale potrebbe essere una eventuale soluzione, escludendo un intervento diretto europeo perché “una flotta europea sarebbe percepita come una flotta Nato quindi come una flotta che entra in guerra a fianco degli Stati Uniti ed Israele". Meglio sarebbe, invece, una missione sotto l'egida delle Nazioni Unite: "La bandiera Onu va innalzata. Una flotta che metta insieme Europa, Cina, Asia, India e tutti i Paesi del mondo”.