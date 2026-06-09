Elezioni comunali a Lecco, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi

Dopo 17 anni il centrodestra torna alla guida di Lecco. Filippo Boscagli, esponente di Fratelli d'Italia, che già al primo turno aveva sfiorato l'elezione con il 48,6%, ha vinto al ballottaggio delle elezioni comunali con il 52,04% battendo il sindaco uscente Mauro Gattinoni, che questa volta non è riuscito a compiere la rimonta (come accadde nel 2020 quando l'esponente del Pd conquistò la carica per soli 31 voti). In questo secondo turno si è fermato al 47,96%. L'affluenza finale nel capoluogo provinciale lombardo si è attestata al 59,29% mentre al primo turno era stata del 60,4% ( ELEZIONI COMUNALI: LE REAZIONI POLITICHE ).

Le liste

Il nuovo primo cittadino era appoggiato da 4 liste: Fratelli d’Italia (che ha conquistato 8 seggi), Lista Filippo Boscagli Sindaco di Lecco (6 seggi), Lega (4 seggi), Forza Italia-Ppe (2 seggi). Il centrosinistra che sosteneva Gattinoni era trainato da Partito democratico (6 seggi ottenuti), Fattore Lecco (2 seggi), Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggio) e Ambientalmente Lecco (1 seggio). Ha diritto a un posto in consiglio comunale anche il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, ovvero Mauro Gattinoni. E così anche Mauro Fumagalli, candidato di Orizzonte per Lecco che al primo turno aveva preso circa il 5% delle preferenze.