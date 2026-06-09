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Elezioni comunali a Lecco, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi

Politica
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Il capoluogo provinciale lombardo torna in mano al centrodestra dopo 17 anni. Filippo Boscagli ha vinto al ballottaggio battendo il primo cittadino uscente del Pd Mauro Gattinoni. Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale

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Dopo 17 anni il centrodestra torna alla guida di Lecco. Filippo Boscagli, esponente di Fratelli d'Italia, che già al primo turno aveva sfiorato l'elezione con il 48,6%, ha vinto al ballottaggio delle elezioni comunali con il 52,04% battendo il sindaco uscente Mauro Gattinoni, che questa volta non è riuscito a compiere la rimonta (come accadde nel 2020 quando l'esponente del Pd conquistò la carica per soli 31 voti). In questo secondo turno si è fermato al 47,96%. L'affluenza finale nel capoluogo provinciale lombardo si è attestata al 59,29% mentre al primo turno era stata del 60,4% (ELEZIONI COMUNALI: LE REAZIONI POLITICHE).

Le liste

Il nuovo primo cittadino era appoggiato da 4 liste: Fratelli d’Italia (che ha conquistato 8 seggi), Lista Filippo Boscagli Sindaco di Lecco (6 seggi), Lega (4 seggi), Forza Italia-Ppe (2 seggi). Il centrosinistra che sosteneva Gattinoni era trainato da Partito democratico (6 seggi ottenuti), Fattore Lecco (2 seggi), Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggio) e Ambientalmente Lecco (1 seggio). Ha diritto a un posto in consiglio comunale anche il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, ovvero Mauro Gattinoni. E così anche Mauro Fumagalli, candidato di Orizzonte per Lecco che al primo turno aveva preso circa il 5% delle preferenze.

Boscagli

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I consiglieri eletti

Ecco la lista completa della composizione del nuovo consiglio comunale di Lecco:

  • Fratelli d’Italia: Bezzi Gianluca, Brigatti Simone, Caterisano Marco, Colella Loredana, Fiocchi Paolo, Minuzzo Emilio, Rota Alessandra, Scalia Maria Cristina Giovanna;
  • Lista Filippo Boscagli Sindaco di Lecco: Balossi Tommaso, Bianchi Fabrizio, Cesana Lorella, Fortino Angela, Gianola Greta, Gironi Massimo;
  • Lega: Bettega Cinzia, Brambilla Federica (detta Chicca), Corti Laura, Piazza Carlo;
  • Forza Italia-Ppe: Caravia Giovanbattista (detto Gianni), Tentori Virginia.
  • Partito democratico: Crimella Fausto, Lo Monte Elena, Piazza Simona, Regazzoni Pietro (detto Rega), Sacchi Maria, Valsecchi Stefano;
  • Il candidato sindaco Gattinoni Mauro;
  • Fattore Lecco: Fazzini Gerolamo, Rosa Veronica;
  • Alleanza Verdi e Sinistra: Manzoni Emanuele (detto Lele)
  • Ambientalmente Lecco: Zuffi Renata
  • Il candidato sindaco Fumagalli Mauro (Orizzonte per Lecco)

 

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