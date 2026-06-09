Il secondo turno delle amministrative ha visto il centrodestra imporsi a Macerata, Lecco e Arezzo, mentre il centrosinistra ha confermato Chieti e Trani e conquistato Agrigento. In Sardegna nei tre Comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto al primo turno - Quartu Sant'Elena, Porto Torres e Sestu - si è registrata la vittoria della stabilità: i sindaci uscenti dei primi due sono stati confermati, e a Sestu il centrodestra ha mantenuto il controllo della città ascolta articolo

A due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative, si sono tenuti i ballottaggi nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (e in Sicilia, dove si è votato nelle stesse date) e si sono recati alle urne anche i cittadini della Sardegna. Nel primo caso, il voto non ha fatto registrare particolari sorprese: nei capoluoghi di provincia la sfida tra le coalizioni è infatti finita 3 a 3. A Macerata, Lecco e Arezzo si è infatti imposto il centrodestra, mentre il centrosinistra ha confermato Chieti e Trani e conquistato Agrigento. Male l’affluenza, in calo di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno: nei 42 comuni al voto si sono recati alle urne il solo il 52% dei cittadini. In generale, tra primo turno e ballottaggio, considerando sia i Comuni sopra ai 15 mila abitanti sia i nuovi Sindaci di comuni piccoli e medi, si registra una sostanziale parità tra le coalizioni.

Le reazioni politiche al voto La premier Giorgia Meloni ha comunque rivendicato i risultati elettorali, affermando che questi "confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori". Complimenti e auguri di buon lavoro vanno ai sindaci, "di ogni schieramento", perché si mettano al lavoro "con serietà e concretezza". La segretaria del Pd Elly Schlein ha però ribattuto: "Al di là della propaganda, chiara affermazione della alleanza progressista". E il Pd è netto: alla fine nei capoluoghi è "10 a 6 per noi". Tutto il Campo largo fa quadrato, vedendo nel voto "un segnale al governo che siamo un'alternativa solida". Il leader M5s Giuseppe Conte da Genova sprona ad andare avanti con l'agenda progressista e di nuovo frena sulle primarie, mentre Matteo Renzi e Angelo Bonelli rimarcano che la destra non è invincibile. "A sinistra una debacle", chiosa invece Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. Leggi anche Risultati elezioni comunali, reazioni dei leader da Meloni a Schlein