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Risultati elezioni comunali 2026, tutti i sindaci eletti al ballottaggio

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©Ansa

Quarantadue Comuni italiani, fra cui sei capoluoghi di provincia, sono stati chiamati alle urne per scegliere tra i due candidati più votati nella tornata del 24 e 25 maggio. Da Arezzo a Lecco e da Macerata ad Agrigento, ecco chi sono gli eletti al secondo turno

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