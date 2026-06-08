Risultati elezioni comunali 2026, tutti i sindaci eletti al ballottaggio
Quarantadue Comuni italiani, fra cui sei capoluoghi di provincia, sono stati chiamati alle urne per scegliere tra i due candidati più votati nella tornata del 24 e 25 maggio. Da Arezzo a Lecco e da Macerata ad Agrigento, ecco chi sono gli eletti al secondo turno
- Quarantadue Comuni italiani, fra cui sei capoluoghi di provincia, sono stati chiamati alle urne per scegliere o rieleggere il sindaco nei ballottaggi che si sono tenuti ieri e oggi, 7 e 8 giugno. Ecco chi è stato eletto al secondo turno nelle principali città al voto.
- Il candidato sindaco del centrodestra Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo. Staccato lo sfidante Vincenzo Ceccarelli, sostenuto dal campo largo.
- Il centrosinistra ha avuto la meglio ad Agrigento dove gli elettori hanno scelto Michele Sodano. Anche in questo caso è stata la netta la vittoria sullo sfidante Dino Alonge, sostenuto dal centrodestra.
- A Macerata gli elettori hanno riconfermato il sindaco uscente Sandro Parcaroli, appoggiato dal centrodestra, che si è imposto sullo sfidante Gianluca Tittarelli del centrosinistra.
- L'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini è il nuovo primo cittadino di Chieti. Già commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma nel Centro Italia e ad Ischia, il candidato del campo largo ha battuto lo sfidante Cristiano Sicari, candidato del centrodestra.
- Filippo Boscagli riporta la guida di Lecco al centrodestra imponendosi di misura sul sindaco uscente Mauro Gattinoni, sostenuto dal campo largo.
- Con la riconferma di Marco Galiano Trani resta al centrosinistra. Il sindaco uscente ha avuto la meglio su Angelo Guarriello, candidato del centrodestra.
- A Vigevano netta affermazione di Paolo Previde Massara, candidato del centrodestra, che ha battuto la sfidante Rossella Buratti, sostenuta dal centrosinistra.
- Sempre il centrodestra vince a Viareggio, dove la candidata Sara Grilli ha prevalso per una manciata di voti sull'avversaria di centrosinistra Federica Maineri.